Mientras a cualquier otro piloto cambiar un volante en el equipo Ferrari por otro en Sauber le podría amargar por el paso atrás que conlleva, Kimi Raikkonen volvió a demostrar que está hecho de otra pasta y que está por encima de esas cosas.

Durante una entrevista, el piloto finlandés no solo no se mostró abatido por tener que dejar la 'scuderia' para cambiar a un monoplaza peor para la próxima temporada, sino que se animó a bromear sobre ello.

Preguntado por la necesidad de los pilotos de Ferrari de tener unas nociones mínimas de lengua italiana, Kimi reconoció que no la hablaba ni un poquito. Y fue más allá: «Quizás esa sea la razón por la que me voy. Finalmente. ¡Me dieron ocho años para que lo aprendiera...!»

Buxton: We know Ferrari drivers have to speak a bit Italian. How‘s your Italian?



Kimi: "I don‘t. Maybe that‘s the reason I‘m going. Finally. They gave me like 8 years to learn it."



