Seis recomendaciones para Comunio y Biwenger

El Deportivo, séptimo y a dos puntos de la zona noble al inicio de la jornada, recibe el lunes al Mallorca en Riazor (21.00 horas) en una cita determinante para las aspiraciones de 'play off' de los coruñeses.

Este encuentro es también muy especial para el puertorrealeño Álvaro Vadillo. Su calidad es innegable y jugar ante el Cádiz CF siempre es especial para él. ¿Llegará con motivación añadida? Seguro que la defensa cadista no le quitará ojo.

Darwin Machís (Cádiz CF)

Machís es la estrella del Cádiz CF. - ANTONIO VÁZQUEZ

Es cierto que el delantero venezolano no está siendo en las últimas semanas el jugador desequilibrante de otros partidos desde que llegara al Cádiz CF en el pasado mercado de invierno. Sin embargo, Machís marca la diferencia en esta categoría y siempre es una amenaza para el adversario.

A todo eso se le une que el Cádiz CF se juega entrar en el 'play off' y que no podrá disputarlo si finalmente hay pase al estar concentrado con la selección venezolana. Por lo tanto, Machís querrá dejarlo todo atado. Por si fuera poco, el venezolano regresa a Los Cármenes, el mismo estadio en el que hace casi un año truncó las ilusiones de 'play off' gaditanas cuando militaba en el Granada. ¿Alguien da más?