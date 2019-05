NBA Las últimas confesiones de Lamar Odom: drogas, sexo, abortos... El exjugador de baloncesto ha repasado algunos de los episodios más negros de su vida, los cuales se cuentan en sus memorias

Existen pocas figuras en la historia de la NBA más controvertidas que Lamar Odom. El exjugador de baloncesto ha pasado a la posteridad no solo por su enorme talento sobre la cancha, sino por llevar un tren de vida marcado por el despilfarro y los excesos. De hecho, sus memorias, «Darkness to Light» («De la oscuridad a la luz», en español), que salieron ayer a la venta, han generado una expectación enorme, en vista de que Odom ha protagonizado numerosos episodios escabrosos y censurables a lo largo de sus 39 años.

A propósito del lanzamiento de este libro, Odom concedió una entrevista a Kevin Frazier en el programa 'Entertainment Tonight', donde ha abordado temas tan espinosos como su adicción a las drogas o su relación con Khloe Kardashian. No hay que olvidar que Odom estuvo a punto de perder la vida en 2015 como consecuencia de una sobredosis, episodio que logró superar y que ha supuesto un punto de inflexión en su vida.

«Si tuviera que decir cuánto he gastado en drogas diría que alrededor de 100 millones de dólares», comenzó diciendo. Él, como su padre, ha sido víctima del infierno de las drogas -«Igual el gen pasó a mi», dice-, un escenario que empeoró con la muerte de su hijo Jayden de seis meses: «Fue la parte más dura de mi vida. Caí muy profundo», confiesa.

Adicción al sexo

Tal y como ha confesado, Odom también era adicto al sexo: «Soy un adicto, he estado con más de 2.000 mujeres. Tenía sexo con seis mujeres de media a la semana y siempre sin protección, por lo que he tenido que pagar muchos abortos a lo largo de mi vida». Sin embargo, pese a la vida que llevaba, su pareja, Khloe Kardashian, tardó en percatarse de lo que estaba ocurriendo: «Fue como soltar a los demonios. Me convertí en un profesional a la hora de esconderlo. Khloe tardó mucho en descubrir mi adicción. No quieres que tu esposa te vea esnifando coca o acostándote con otra mujer».

Sin duda, uno de los momentos más duros de la entrevista es en el que reconoce haber amenzado de muerte a Khloe después de que esta pidiera ayuda a sus amigos: «¿Qué diablos estás haciendo? ¿Intentas avergonzarme delante de mis amigos? ¡Voy a matarte! ¡No sabes de lo que soy capaz!», llegó a decirle. Ahora, según confiesa, recuerda aquello como «el momento más lamentable de su vida». «Estoy bastante seguro de que en ese momento tenía que estar asustada. Estoy pensando en eso ahora, no puedo creerme cómo estaba tratando a una reina así», declaró.