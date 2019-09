Liga Endesa El Real Madrid inicia la defensa del título con la baja de Rudy Fernández El campeón de las últimas dos ediciones de la Liga Endesa debuta ante el Joventut sin el español, ausencia confirmada por el propio Pablo Laso y con Laprovittola, que debuta ante el que fue su equipo la temporada anterior

Manuel Camacho @ManuCamacho94 Madrid Actualizado: 27/09/2019 01:19h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Cinco días después de haber levantado la Supercopa de España ante el Barcelona, el Real Madrid comienza la defensa del título de la Liga Endesa en busca de su tercer campeonato de forma consecutiva. Lo hará frente al Joventut de Badalona, en Barcelona (21.30 horas, #Vamos) y sin Rudy Fernández, baja que el propio Pablo Laso confirmó ayer: «No ha entrenado en toda la semana, por lo que esta semana está de baja. No vamos hacer cambios respecto a la Supercopa por lo que viajarán los otros trece jugadores». En referencia al partido ante el Joventut, Laso recalcó que es «un equipo que se ha reforzado muy bien, que tiene buenos jugadores y un campo siempre difícil».

Laso valoró la plantilla que tiene para afrontar la temporada, mostrándose muy satisfecho con los jugadores que tiene a su disposición: «Tenemos la suerte en baloncesto que la plantilla nunca está cerrada. Siempre podemos incorporar jugadores, hay ventanas de que algún día no se puede fichar pero las normas son bastante permisivas. Espero que no tengamos problemas físicos, que en algún año nos hemos visto obligados a acudir al mercado y ahora mismo con el equipo que tenemos estamos preparados para afrontar todas las competiciones. A día de hoy no pensamos en incorporar a nadie».

Otro de los asuntos que abordó fue el exigente calendario, ya que en apenas tres días juegan dos partidos ligueros, uno ante el ya mencionado Joventut y el próximo domingo ante el UCAM Murcia: «Lo afrontamos sólo de una manera: pensando que es lo que nos espera todo el año. Con lo cual ahora mismo tenemos que acoplarnos a esta situación de jugar nueve o diez partidos al mes y habrá momentos en los que jugaremos cuatro o cinco partidos en ocho o nueve días. El equipo debe estar preparado para esta exigencia y es importante que nos acostumbremos cuanto antes. Aspiramos a jugar muchos partidos, y esperamos jugar el máximo. Eso significará que estamos peleando por todas las finales y títulos. Es algo que es nuestro objetivo y que los jugadores tienen claro».

Laprovittola vuelve a Badalona

El Real Madrid este verano ha realizado dos incorporaciones, el estadounidense Jordan Mickey, procedente del Jimki ruso y de Miami Heat o Boston Celtics entre otros clubes. Pero, sin duda, el fichaje estrella de este año es Nicolás Laprovttola. El base argentino llega precisamente del Joventut de Badalona donde fue elegido MVP de la pasada campaña.

Laprovittola debutará con el Real Madrid ante su ex equipo, ante esto, el subcampeón del mundo ha mencionado que este duelo se produce «más pronto de lo que esperaba». Aun así, ha explicado que se siente feliz de volver a la que fue su casa: «Va a ser lindo volver a Badalona y ver a mucha gente que quiero. Espero que sea un buen espectáculo y que ganemos nosotros».

Respecto a la acogida de sus compañeros ha aprovechado para alabar el gran grupo que han ido forjando con el paso de los años: «Se nota que el equipo tiene una química especial, que es un equipo ganador que trabaja muy bien. Hay que ponerse a tono, ser inteligentes y ganarse el puesto».

Otro de los temas que ha abordado ha sido el referente a su estado físico después de una temporada exigente con el Mundial de por medio: «Me encuentro muy bien, sólido y contento por cómo está mi cuerpo. Hay que intentar que se mantenga lo máximo posible».

Por último, el base de Morón afronta el año más exigente de su carrera, donde peleará por todos los títulos y jugará una carga de partidos a la que deberá acostumbrarse: «Para mí es nuevo, pero el equipo está preparado para afrontar cualquier tipo de situación y hay que estar listos para jugar todos los partidos. Después de haber jugado hace un par de años en la Euroliga me gusta volver a estar en este nivel. Pero lo primero es la Liga Endesa y ya pensaremos en lo que viene».