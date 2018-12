NBA El gran gesto de Luka Doncic con un niño que aplaude toda la NBA El esloveno se cayó encima del joven aficionado y, al término del partido, le regaló su camiseta firmada

S. D.

@abc_deportes Actualizado: 23/12/2018 16:51h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Luka Doncic se enfrentó anoche a los vigentes campeones de la NBA y exigió la mejor versión a los Golden State Warriors para que estos ganasen sobre la bocina por 120-116. El esloveno sumó 19 puntos y cinco asistencias. La gran primera parte del ex del Real Madrid puso en apuros a unos Warriors que reaccionaron, como es costumbre, en el tercer periodo (36-26).

Sin embargo, en esta ocasión, Doncic no ha sido protagonista únicamente por su juego. Se jugaba el tercer cuarto cuando el esloveno se fue contra la grada tras perder el equilibrio, chocándose con un niño que estaba viendo el partido. Como consecuencia del fuerte golpe, el joven aficionado mostró claros síntomas de dolor, algo que no pasó desapercibido para el jugador de Dallas, que se preocupó por su estado.

Una vez el partido hubo finalizado, Doncic quiso tener un detalle con el niño. Por ello, le regaló su camiseta firmada, un gesto que ha sido aplaudido por toda la NBA, una competición que el esloveno se está metiendo en el bolsillo con su juego y con gestos como este.

Halagos de LeBron James

La gran temporada de Luka Doncic en la NBA no está pasando desapercibida para nadie. LeBron James ha sido el último en unirse a los halagos al esloveno, del que no ha dudado decir que «le gustaría jugar con él». La estrella de Los Ángeles Lakers sumó al ex del Real Madrid a una lista con nombres de la talla de Kevin Durant, Jimmy Butler, Ben Simmons, Joel Embiid, Giannis Antetokounmpo o Kyrie Irving.