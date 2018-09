Atlético Nuevo dardo del Atlético a la FIFA a cuenta de Oblak Al igual que hizo con Griezmann y su ausencia entre los finalistas del The Best, el equipo rojiblanco tira de ironía para criticar que su portero no esté entre los cinco mejores guardametas del año

La ausencia de Jan Oblak entre los cinco porteros finalistas a formar parte del equipo ideal del año de la FIFA ha abierto un poco más la herida entre el Atlético de Madrid y el máximo organismo internacional del mundo del fútbol. Obi, Oblak, cada día te quiero más... 🎶🎶🎶🎶 https://t.co/KMhhMPmkPI — Atlético de Madrid (@Atleti) 10 de septiembre de 2018 Como ya hizo cuando Antoine Griezmann se quedó fuera de la terna de candidatos al premio The Best, el equipo rojiblanco ha reaccionado con un mensaje en sus redes sociales en el que recuerda los méritos del guardameta esloveno, y le da el cariño que en la FIFA no han querido. «Obi, Oblak, cada día te quiero más... », se puede leer en el mensaje del equipo rojiblanco, donde va adjunto otro mensaje de una conocida casa de apuestas en el que se reconoce a Oblak como el portero a nivel europeo con la mejor media de goles encajados en la temporada 2017-2018 por delante de David de Gea, Ter Stegen, Buffon, Courtois y Keylor Navas. Cabe recordar que los 5 porteros nominados han sido elegidos por los propios futbolistas pertenecientes a la Federación Internacional de Futbolistas Profesionales (FIFPro), 25.000 futbolistas de 65 países en total. Temas FIFA

