Futbolistas que volvieron a jugar a las órdenes de Simeone

Carrasco

Su salida en 2018 sorprendió a propios y extraños. Carrasco era un jugador joven, habilidoso y habitual para su entrenador, que no titular. Simeone siempre le reclamó más compromiso y este pudo ser uno de los motivos de su salida. No obstante, desde que volvió en 2020 es un futbolista distinto. A la calidad que ya demostró en su primera etapa se suma un compromiso defensivo que le ha asentado en once titular. Esta última temporada fue esencial en el título de Liga.