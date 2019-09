Atlético de Madrid Costa defiende a Griezmann: «Su sueño era jugar con Messi. No hay nada que reprocharle» El futbolista del Atlético de Madrid habló sobre la polémica salida de Antoine Griezmann del club colchonero

Diego Costa, uno de los indiscutibles de Diego Pablo Simeone en la plantilla del Atlético de Madrid, ha sido muy claro respecto a la marcha de Antoine Griezmann al Barcelona. «Su sueño era jugar con Messi», ha dicho en el canal de Youtube «Qué Partidazo!», a lo que añadió que no hay nada que reprochar al francés.

«Por irte de un equipo no significa que seas un ingrato con el club. Es simplemente que llega un momento en el que quieres vivir una experiencia nueva», explicó.

«No le intenté convencer de que se quedase. Si me hubiera preguntado le habría dicho que cada persona tiene que vivir cosas diferentes», afirmó el de Lagarto. «Él fue campeón del mundo, yo salí con el Atlético campeón en 2014… Cuando yo vi en su momento que tenía que irme, me fui al Chelsea. Fui súper feliz allí».

Costa recordó los deseos de Griezmann: « Él quería algo nuevo, y eso es el Barcelona. En lo personal tenía un estado de ánimo siempre feliz que transmitía al vestuario. Espero que no pierda eso».

También reflexionó sobre su salida. «Fue una decisión normal. Podemos decir que nos quedamos tristes porque se fue un jugador importante pero hay que estar feliz por él, porque él lo está. Si hay que hacer algo es agradecer todo lo que nos dejó y no solo unos cuantos millones», bromeó el hispanobrasileño. «Es una persona que siempre fue de cara, nunca faltó a un entreno, siempre era un ejemplo. No podemos hablar nada malo de él, solo agradecerle».

En cuanto a si el francés hubiese merecido el Balón de Oro, Diego Costa contestó: «Eso es muy relativo. Sabemos cómo va todo esto. Sabemos que Messi y Cristiano están ahí arriba, pero si haces una gran temporada con títulos, pues eres el mejor jugador y si el premio es al mejor jugador... Son opiniones, pero bueno, hay que dar gracias a Dios de que estuvo entre los tres mejores», concluyó.