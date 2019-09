Las claves del irregular comienzo del Atlético

Seguir Carlos Tristán González @trisglez Madrid Actualizado: 24/09/2019 01:18h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

No es una sorpresa que en el fútbol importa y mucho el momento: si hace unos días el Real Madrid estaba inmerso en una crisis, la victoria ante el Sevilla le ha colocado en la zona alta de la clasificación y ha disipado las primeras dudas en torno al equipo. Con su vecino el Atlético ocurre algo parecido. Y es que aunque aún es pronto para sacar conclusiones, se han encendido algunas alarmas en el Metropolitano. Su comienzo de temporada es, al menos, irregular y dubitativo.

Las sensaciones eran inmejorables tras el pleno de victorias en pretemporada. Las cinco primeras jornadas de Liga, sin embargo, han rebajado la ilusión. El último empate en casa se suma a la anterior derrota contra la Real Sociedad, en un partido en el que el Atlético mostró su versión más decepcionante. Solo un gol «in extremis» de Herrera evitó el tropiezo en Champions. La victoria contra el Eibar se logró tras remontar en el tramo final y contra el Getafe y el Leganés se ganó por la mínima. Unos resultados discretos a juzgar por lo visto en verano, cuando se goleó al Real Madrid y se venció a la Juventus.

Por ello, y aunque Simeone insiste en los numerosos cambios del equipo y en la necesidad de tener paciencia para seguir creciendo, ni los resultados ni el juego terminan de convencer. Estas son algunas de las claves que explican el momento que atraviesa el Atlético:

Seguridad atrás

El equipo impenetrable ya no lo es tanto. O al menos eso parece tras recibir dos goles durante tres partidos consecutivos. Oblak sigue siendo gigante en la portería, pero la renovación de la defensa parece haber mermado una de las principales cualidades de un equipo que basa gran parte de su éxito en la seguridad atrás.

Paradójicamente, los dos nuevos laterales, Lodi y Trippier, se han convertido en dos bazas ofensivas fundamentales en un equipo que no acostumbra a jugar por dentro, ya sea por decisión técnica o por incapacidad. Ambos han asumido protagonismo en ataque, pero a nivel defensivo, en cambio, aún deben mejorar. Los rivales están encontrando, sobre todo en la banda izquierda, una oportunidad para hacer daño. Las clases particulares que Simeone imparte con asiduidad a Lodi son buena prueba de que es consciente del problema.

Además, el entrenador argentino no parece terminar de dar con la pareja titular de centrales. El único fijo, de momento, ha sido Giménez. Aunque Hermoso empezó gozando de su confianza, finalmente fue Savic quien acompañó al uruguayo en los siguientes partidos. Contra el Celta debutó Felipe, el cuarto central en discordia y que estaba inédito hasta la fecha.

De recuperar o no la fortaleza defensiva de antaño dependerá mucho el éxito del Atlético esta temporada. Ya lo dijo Giménez tras empatar contra el Celta: «Sabemos que es importante volver a tener esa solidez defensiva porque con el arco a cero siempre tienes la posibilidad de ganar hasta el último minuto».

Dudas en el centro

Simeone tampoco ha definido su centro del campo titular. Koke y Saúl son intocables, aunque no se encuentren en su mejor momento. Llorente, que cuajó una gran pretemporada, no ha estado afortunado en este comienzo de Liga, y de hecho fue el descarte ante el Celta. Thomas, pese a su lesión, ha sido decisivo siempre que ha gozado de minutos, pero como en años anteriores, no termina de ganarse un hueco en el once. Herrera no debutó hasta el partido contra la Juventus. Su buena actuación, gol incluido, le dio la titularidad el sábado, pero fue el primero en ser sustiuido.

El esquema de juego, también desconocido hasta ahora, no aclara si la idea de Simeone es jugar con tres en el medio o un doble pivote. La realidad es que parece que irá variando en función del rival, sin tener claro todavía cuáles son los jugadores que mejor se adaptan a sus exigencias. La vieja guardia, formada por Koke, Saúl y Thomas, parte con ventaja frente a los nuevos. El Atlético está basando gran parte de su juego en sus laterales, sin haber encontrado todavía el fútbol necesario para hacer daño por dentro. Esta incapacidad le condiciona según el rival que tenga enfrente.

Una de las mejores noticias del Atlético es el nivel de Vitolo. Ya lo era en pretemporada y lo sigue siendo en este comienzo de competición. Pese a ello, el canario sigue sin ser titular. Frente al Celta jugó Correa, que en verano tuvo pie y medio en Italia. El argentino estuvo especialmente desafortunado y el juego rojiblanco mejoró con la entrada de Vitolo. Está por ver si Simeone se decide a darle más protagonismo de ahora en adelante.

En el otro lado está Lemar. El francés empezó con galones pero se ha ido desinflando con el paso de los partidos. De momento sigue contando con la confianza de su entrenador, pero contra la Juventus salió del campo acompañado de unos tímidos pitos del Metropolitano. Tras perderse el Celta por unas molestias, Simeone vuelve a tenerle disponible para el viaje a Mallorca. Entre Vitolo, Lemar y Correa está la batalla. Solo el primero ha rendido según lo esperado -e incluso más.

Pólvora mojada

Este problema no es nuevo, ya se tuvo la temporada pasada. Diego Costa deslumbró en la Supercopa de Europa, pero fue empezar la Liga y disminuir su acierto de manera drástica. Ahora, pese a su buena forma física, sigue sin ver puerta. Su aportación se está limitando a fuera del área: baja balones, desahoga al equipo y es la referencia por arriba. De su labor principal, la de meter el balón en la portería, está ajeno en Liga desde la jornada 29 de la temporada pasada, en el mes de marzo. En Europa sus números son peores: lleva sin meter gol desde hace más de un año, cuando anotó en el estreno ante el Mónaco en Champions.

Morata, por su parte, no pudo jugar los tres partidos anteriores al Celta -dos de Liga y el de Champions- por una lesión en la rodilla. Reapareció el pasado sábado, pero no pudo evitar el empate. No obstante, sí fue decisivo en la primera jornada con el gol de la victoria ante el Getafe. La incógnita está en saber si Simeone apostará por ambos en la delantera ahora que están disponibles -como hizo en pretemporada-, o si por el contrario, sigue jugando con un solo punta. De Saponjic no se tienen noticias.

A la espera de Joao Félix

Quien sí parece que seguirá siendo titular es Joao Félix. Su irrupción en pretemporada superó todas las expectativas, pero por el momento no ha logrado prolongar ese nivel en competición oficial. Ha participado en todos los partidos y suma un gol y una asistencia. Hasta el momento se trata de un futbolista de jugadas más que de partidos. Capaz de levantar a la grada con su talento y estar desaparecido el resto del tiempo. Simeone debe encontrar la fórmula para que tenga más protagonismo. El argentino ya le ha dado varios toques de atención: en los tres últimos partidos ligueros ha sido sustituido cuando el equipo necesitaba un gol. Tras la derrota ante la Real Sociedad, su entrenador dijo lo siguiente: «Hay gente joven que tiene que coger más peso y eso es a base de golpes».

Sea como fuere, lo que ocurra en la siguiente semana se antoja decisivo para los objetivos del Atlético. El reto comienza con el viaje a Mallorca, donde el equipo tratará de recuperar la senda del triunfo. Para este encuentro, Simeone cuenta con todos sus futbolistas. El fin de semana llega el derbi madrileño, con la importancia que tendría una victoria ante el Real Madrid. Finalmente, el encuentro del martes ante el Lokomotiv de Moscú es clave para las aspiraciones en Europa del equipo; no ganar supondría una mayor presión en el intento por pasar a octavos.