Muere el púgil ruso Maxim Dadashev tras colapsar después de un combate

El boxeador ruso Maxim Dadashev ha muerto este martes a causa de la lesión cerebral que se produjo durante la pelea que disputó el pasado viernes contra el portorriqueño Subriel Matías, dentro del peso superligero.

Según la agencia Tass, el púgil de 28 años acabó el combate con daños irreversibles en la cabeza. «Es muy triste, no hay palabras», ha dicho el presidente de la Federación Rusa, Umar Kremlev, al referirse a la muerte de Dadashev.

This video of Buddy McGirt urging Maxim Dadashev to stop fighting was hard to watch Friday, it’s even harder now. Heart-breaking. pic.twitter.com/BNjsdpJfle