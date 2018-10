Muere el dueño del Leicester después de que se estrellara su helicóptero Han confirmado que Vichai Srivaddhanaprabha perdió la vida tras el suceso del pasado sábado

La ciudad de Leicester está conmocionada, y con ella, el club que lleva su nombre. A lo largo de este domingo, cientos de aficionados de los «zorros» improvisaron un altar en el King Power Stadium donde rendir homenaje al hombre que resucitó a un equipo que estaba abocado a deambular por la Segunda división inglesa.

Finalmente, entre los fallecidos en el accidente de helicóptero del sábado viajaban el propio Vichai Srivaddhanaprabha, junto con su hija, los dos pilotos y una quinta persona, cuya identidad no ha trascendido. Srivaddhanaprabha se ganó como pocos magnates que desembarcan en una liga europea el cariño de los seguidores del Leicester. El tailandés acudió por primera vez al entonces conocido como Leicester City Stadium hace ocho años. El ambiente tan característico que se respira en un estadio inglés le cautivó para lanzarse a su compra en el 2010 por 30 millones de euros. No fue un gran desembolso para él, pues su fortuna, valorada en 3.000 millones de euros y amasada en las tiendas libres de impuestos de los aeropuertos, ocupa la quinta de su país, según la revista «Forbes».

Querido por su plantilla

No todo fueron alegrías desde su aterrizaje en Reino Unido. No fue hasta cuatro temporadas después cuando, de la mano de Nigel Pearson, el Leicester consiguiese el ascenso a la Premier League. El logro del ascensofue recompensado con un coche de 100.000 euros para cada jugador de la plantilla. A su vez, cuando el cuadro inglés firmó la permanencia en Primera división en la temporada 2014-15, llevó a todos sus futbolistas de vacaciones a un hotel de lujo tailandés. Aunque el mayor regalo que le pudo dar a su club fue entregarle el vestuario a Claudio Ranieri, quien en su primer año al frente del banquillo de los «foxes» les llevó a conquistar el título de la Premier League. Una hazaña calificada por muchos como el mayor hito del fútbol británico.

Su pasión por el deporte no tiene límites y el Leicester no es la única entidad que preside. En el año 2017, Srivaddhanaprabha se lanzó a la compra del OH Leuven, un combinado que milita en la Segunda división belga. Quién sabe si en unos años será el campeón de la liga. Durante su juventud, fue un reconocido jugador de polo, uno de los deportes más laureados de Asia. Su apellido, tan difícil de pronunciar, no le viene de su familia, pues le fue otorgado por el fallecido Rey de Tailandia, Bhumibol Abulyadej, quien le tenía en muy alta estima por ser uno de los mejores embajadores del país.

Carismático y querido a partes iguales, Vichai consiguió llevar al equipo de una localidad de 400.000 habitantes a la élite del fútbol mundial.