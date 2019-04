Incendio Notre Dame El mundo del deporte también llora por el incendio de Notre Dame Desde el mensaje de Zidane hasta la presencia de Borja Iglesias a «escasos metros» de la catástrofe; todos se unen al dolor

El 15 de abril de 2019 pasará a la historia como el día en el que la catedral de Notre Dame de París ardió. A medida que el fuego se fue volviendo más virulento, el mundo se fue sobrecogiendo temiéndose lo peor. Las reacciones a la tragedia se sucedieron desde entonces y fueron muchos los deportistas que mostraron su pesar por lo ocurrido.

Uno de los casos más llamativos fue el de Borja Iglesias, jugadaor del Espanyol. El delantero blanquiazul estaba disfrutando de unos días libres en París con su pareja cuando presenció el incendio. Tal y como se pudo ver en su Instagram, Iglesias había visitado el Museo del Louvre por la mañana y su paseo turístico le llevó a la catedral justo cuando empezó la catátrofe. «Impotencia de ver cómo arde un edificio tan bonito y con tanta historia a escasos metros de ti y no puedes hacer nada. Increíble. Estábamos en un barco justo al lado, pero estamos bien», puso.

Horas más tarde, otro de los que se pronunció al respecto fue Zinedine Zidane. El entrenador del Real Madrid sufrió más si cabe el incendio del templo parisino por su condición de francés, y quiso lanzar un mensaje en la rueda de prensa posterior al partido ante el Leganés: «Lo de París... qué te voy a decir. Como siempre, cuando pasa algo así en todo el mundo. Hoy es en París. Es complicado, es complicado. No se lo deseo a nadie este tipo de cosas. Ahora espero, pero no lo sé porque estábamos entrando cuando nos los dijeron, que no haya víctimas». De momento parece que solo hay un bombero entre los heridos.

Otro de los que mostró su pesar por lo ocurrido fue Kylian Mbappé. El futbolista del PSG, vinculado familiar y profesionalmente a París, también compartió su dolor, con una bandera de Francia y un rostro llorando.

Otros futbolistas de la selección francesa como Frank Ribéry, Paul Pogba, André-Pierre Gignac, Adrien Rabiot o Blaise Matuidi también usaron sus redes sociales para mostrar su pesar por lo que estaba pasando.

Además, las cuentas de Twitter de clubes como el PSG, el Mónaco o la Roma también quisieron mandar su apoyo a todos los franceses y unirse así a los lamentos.

