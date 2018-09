Fórmula 3 «Tengo las de perder porque no me apellido Schumacher» Dan Ticktum, rival del alemán por el título, cuestiona el imparable final de temporada del hijo del heptacampeón

Actualizado: 24/09/2018 17:14h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Dan Ticktum anda algo mosca. El joven piloto británico se las prometía muy felices hace apenas dos meses, cuando lideraba con enorme comodidad la clasificación del FIA Fórmula 3, la tercera categoría del automovilismo mundial. Ticktum parecía destinado a llevarse el título sin mayores complicaciones, pero tras el verano ocurrió algo. Mick Schumacher, que hasta entonces solo había sumados dos terceros puestos en el campeonato, comenzó un ascenso imparable hasta el liderato. El alemán, hijo del heptacampeón mundial de Fórmula 1, ha ganado desde julio 8 de las 13 carreras disputadas, y ahora aventaja a Ticktum por 49 puntos cuando solo queda una cita del campeonato por disputarse (Hockenheim, 13 y 14 de octubre, 3 carreras y 75 puntos por dilucidar).

Ticktum fue sancionado en 2015 con dos años sin correr por una de las acciones más antideportivas que se recuerdan. Fue en la Fórmula MSA británica. El hoy piloto del equipo Motopark fue echado de la pista en una carrera en Silverstone por su compatriota Ricky Collard. Ni corto ni perezoso, Ticktum regresó al asfalto, adelantó a diez pilotos con el coche de seguridad en la pista y se fue contra el monoplaza de Collard.

Mick Schumacher - FIA F3

Aunque «rehabilitado» de aquel error, Ticktum sigue siendo conocido por su mal carácter, que ahora parece haber trasladado también a las redes sociales. Escocido por el «sorpasso» de Schumacher, el británico ha achacado al apellido de su rival su tardía explosión en el campeonato: «Para toda la gente que ha dejado comentarios negativos aquí, ésta es la única respuesta que os voy a dar, así que disfrutadla. No conocéis toda la historia porque no estáis en la pista observando la telemetría de todo el mundo, así que siento decir que vuestra opinión no tiene validez. De todos modos, por desgracia tengo las de perder, ya que mi apellido no es Schumacher».

Ticktum insinúa, amaga, pero no termina de golpear. Al contrario, tras soltar esa perla, expresa el reconocimiento por su rival: «No es que me duela perder. Le tengo un respeto enorme a Mick, que ha tenido que pasar por mucho en los últimos años. Simplemente digo que viene de ningún lado. Nunca dije que fuese ilegal».

Ticktum borró la publicación poco después, aunque la huella de sus palabras ya ha quedado en las redes. Mick Schumacher, por su parte, admitió que la mejoría de su equipo ha sido evidente en las últimas carreras: «El coche es excelente. Hemos evolucionado como equipo, Nunca dejamos de trabajar y aprender, mientras que otros pueden haberse detenido en algún punto».