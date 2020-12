Reedición de su primer single Javier Vargas: «Estamos faltos de canciones que tengan energía positiva y que levanten el ánimo» El grupo sevillano La Dstylería logra un éxito internacional con su canción «Salir adelante», que la ha usado Google para una campaña publicitaria en Estados Unidos e Hispanoamérica

Andrés González-Barba Sevilla Actualizado: 22/12/2020 07:06h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas La música en directo en Sevilla: un incierto escenario

La Dstylería, grupo formado por los músicos sevillanos Javier Vargas y Joseda Rodríguez, están viviendo un momento muy dulce con la reedición de su single «Salir adelante», que está logrando una enorme popularidad gracias a una campaña promovida por el gigante Google en apoyo al pequeño comercio. Esa canción formaba parte de su primer disco de estudio, «El sol saldrá» (2014).

Según comenta, Vargas (San Joé de la Rinconada, 198o) todo surgió a partir de una empresa que le hace la publicidad a Google, que se interesó por el tema original de hace seis años para una campaña que es de habla hispana y está orientada tanto para Estados Unidos como Hispanoamérica. «Aprovechando ese tirón, apostamos por “Salir adelante”, que fue nuestro primer single en 2014». «Ahora hemos visto la ocasión para volver a grabar el tema. Es una canción optimista que ayuda a la gente en los tiempos que vivimos. Hemos mantenido la estructura del tema, pero el sonido cambia mucho».

En un principio, Javier Vargas cantaba el single junto a Ñete Lorente, el otro compositor de esta canción junto al propio Vargas. En la nueva versión de 2020 participa la cantante cubana Nayza.«Tiene la misma esencia pero está adaptada a los sonidos de ahora, ya que cuenta con bases electrónicas. Fue Google la que nos buscó a nosotros e hizo la campaña con la pista del primer disco. Ellos han usado la versión antigua para la campaña y nosotros, a raíz de eso, la hemos actualizado».

La Dstylería al completo - ABC

Comenta también este músico sevillano que «nuestros seguidores conocían bien el tema porque lo tocamos siempre en directo, pues es como un himno. La versión nueva les gusta también mucho. Además, hay nuevo público que está descubriéndolo y le está encantando». Y es que en ese sentido el cantante de La Dstylería comenta que «nosotros somos de directo». «Hay muchos artistas que prefieren llevar su carrera hacia otro lado pero a nosotros nos encanta la carretera, viajar de un sitio a otro y tocar. Por eso estamos agobiados por no poder tocar en directo por todo lo de la pandemia. Yo estoy ahora componiendo temas nuevos pero nos gustaría tocar en directo. En enero y febrero teníamos cerrados un montón de sitios a los que hemos tenido que renunciar posteriormente».

A pesar del Covid, la actividad de este grupo no ha parado durante este año, ya que el pasado mes de marzo publicaron su tercer disco de estudio, «Claridad», que ha contado con singles tan destacados como «Mi barquita», en colaboración con Jesús Cifuentes, de Celtas Cortos, y «Guerra», cuarto sencillo de este trabajo y que cuenta con la participación de Miguel Ángel de Antílopez.

Crisis en la cultura

Afirma Javier Vargas que «la pandemia nos ha enseñado que, de aquí a tres meses, no podemos hacer planes. Este año próximo va a ser bastante distinto a los demás. Ya hemos tenido la experiencia de poner fechas y tres días antes tener que suspender el concierto. De momento, no estamos mirando más allá de mañana. Sinceramente, no sé qué vamos a hacer el año que viene. Es una situación que afecta a nivel mundial». En cuanto a cómo el coronavirus está afectando a la cultura en nuestro país, este músico asegura que «en España a los artistas se nos ha ninguneado muchísimo. Lo primero que se ha eliminado son los conciertos. Nosotros somos también comercio. No sé qué gremio puede estar peor que la cultura. Quizás el único peor pueda ser el de las agencias de viaje. Además, no hay una movilización clara por parte de los artistas. Parte de mi banda están trabajando en otras cosas, como en almacenes y otras cosas. Nuestro trompetista y nuestro baterista, por ejemplo, están trabajando en otras cosas porque tienen que alimentar a sus familias».

Respecto a las nuevas canciones que está componiendo, dice Javier Vargas que en ellas hay de todo: «Escribo mucho sobre lo que pasa en el día a día. No hago muchas historias de amor. Ahora estamos faltos de canciones que tengan energía positiva y que levanten el ánimo y también faltan canciones reivindicativas. Mis últimas canciones sí están condicionadas por la pandemia, el no poder abrazar a la gente más cercana, etc. Un tema, “El tiempo perdido”, habla del tiempo que nos han robado en este último año».

Respecto a que este año los artistas hayan hecho más conciertos online que nunca, Vargas afirma que, «al estar más tiempo en casa, me he dedicado más a las redes sociales. En marzo, con el confinamiento total, hice dos conciertos online a la semana, los viernes y los domingos. En cuanto acabó el confinamiento he hecho sólo uno o dos conciertos online. Yo he sido reacio a las plataformas que están organizando este tipo de eventos porque estoy esperando que esta situación acabe. Nuestros conciertos online han sido gratuitos y de momento no hemos hecho ninguno cobrando. Esperemos que no tengamos que hacer conciertos online de pago. Dentro de lo malo del confinamiento ha habido momentos muy guapos, como cuando la gente nos esperaba los domingos para ver los conciertos con su cervecita. No estoy en contra de los conciertos online, pero he intentado no tener que hacerlos».

En cuanto a los discos, Vargas reconoce que mantiene una relación de amor/odio con ellos. «Yo prefiero ir sacando single a single. Un disco está muy guay porque dura toda la vida, pero hoy en día parece que es más rentable ir sacando single a single. No creo que saquemos disco para el año que viene aunque tenga canciones nuevas para ello. Todos los artistas tendrán un disco preparado con canciones de coronavirus. Ahora estoy maquetando y preparando temas. El próximo single irá ahora para enero y no está incluido en el disco, o sea, que es totalmente nuevo». Concluye diciendo que «estoy loco por volver a dar conciertos. El concierto que dimos con la banda en verano fue muy distinto porque todo el mundo iba con mascarillas manteniendo las distancias de seguridad. Ojalá esto acabe pronto».

Javier Vargas: «Estamos faltos de canciones que tengan energía positiva y que levanten el ánimo» es un contenido original de ABC de Sevilla