Novela Ildefonso Falcones: «La novela es entretenimiento, no creo que tenga otra función» El narrador barcelonés se acerca a los años del modernismo y el anarquismo de su ciudad en «El pintor de almas» este lunes en el Aula de Cultura de ABC de Sevilla

Jesús Morillo Sevilla Actualizado: 28/09/2019 12:03h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas Falcones, pasión y celos en la ciudad de los prodigios

Ildefonso Falcones (Barcelona, 1959) es uno de esos contados narradores a los que el éxito le ha acompañado desde su primera novela, «La catedral del mar» (2006), del que vendió más de un millón de ejemplares en menos de un año y que se ha traducido a más de una docena de idiomas. Aquella novela sobre esta basílica situó a este barcelonés como uno de los autores más destacados de la novela histórica, uno de los géneros literarios con más lectores en España.

Desde entonces ha publicado cuatro novelas históricas más, que acumulan diez millones de ejemplares vendidos, pero nunca se había acercado tanto a la época actual como en la que acaba de publicar, «El pintor de almas» (Grijalbo), una obra, que presentará este lunes en el Teatro Cajasol, dentro en el Aula de Cultura de ABC de Sevilla, que dirige el escritor y columnista de ABC, Francisco Robles, y que patrocinan la Real Maestranza de Caballería de Sevilla y la Fundación Cajasol.

La nueva novela de Falcones, al que le diagnosticaron un cáncer mientras la escribía y que lucha actualmente contra esa enfermedad afortunadamente «con buenos resultados», trata de ofrecer un fresco sobre la cosmopolita Barcelona de principios del siglo XX que transformó el modernismo que le imprimieron a su arquitectura y urbanismo figuras como Antonio Gaudí, Luis Domènech i Montaner y José Puig i Cadafalch.

«El modernismo trajo una explosión de magia y creatividad superlativa que no se ha vivido en otros momentos en Barcelona». Una época de esplendor opuesta a la complicada situación política que atraviesa en los últimos años Cataluña.

«En Cataluña estamos actualmente en un proceso de enquistamiento y de lucha sin salida, de promesas falsas»

«Hoy, en cambio, estamos en un proceso absoluto de involución. Días atrás se ha detenido a gente en Barcelona que tenía explosivos en su poder. No se puede enardecer a la gente y esperar que ellos se pongan límites. Estamos en un proceso de enquistamiento y de lucha sin salida, de promesas falsas. Yo tengo sesenta años no sé en qué medida me va a afectar, pero es una hipoteca para la juventud, basada en datos falsos de los políticos. Es el caso del Brexit, la gente se ha arrepentido de votar en base a unos datos falsos. Aquí ha pasado igual, los políticos han planteado un paraíso con la independencia y la realidad es muy otra, porque estaríamos fuera de la UE».

Ciudad de contrastes

Este escritor se lamenta de la situación actual de su comunidad, que le ha llevado a posturas muy críticas con el independentismo, que trata también de acabar con una afición tan arraigada en la ciudad condal como, los toros, pues no hay que olvidar que este escritor pronunció el año pasado el pregón taurino de la Feria de Abril.

A pesar de todo, Falcones no idealiza la vida el penúltimo cambio de siglo en Barcelona, una ciudad en la que había una desgarradora desigualdad entre ricos y reaccionarios burgueses, que hacían ostentación en sus casas modernistas, y los depauperados obreros, la mayoría de filiación anarquista y republicana, que malvivían en los arrabales, pero que consiguieron articular redes de solidaridad que incluían escuelas y se movilizaban en movilizaciones como la Semana Trágica con la que culmina la narración.

«En esa Barcelona convivían la exhibición de riqueza de una burguesía enriquecida y una miseria que creo que es poco conocida. Todos hemos oído hablar de las bombas de los anarquistas, pero había una presión social importante y una gran miseria. Esa contradicción entre la vida de unos y otros te da un escenario magnífico para una novela», explica.

«En los años del modernismo convivían la exhibición de riqueza de la burguesía y una miseria poco conocida»

Todas estas fuerzas políticas contrapuestas y el peso del modernismo se encarnan en las vidas de los protagonistas de la novela, Dalmau, un joven pintor a sueldo de un rico empresario que trata de prosperar y se introduce en la bohemia, y Emma, una mujer que personifica la lucha obrera y un feminismo incipiente.

El papel de las mujeres

«Dalmau, pese a ser anarquista, coquetea con la burguesía hasta que lo humillan y a través de él podemos conocer a las cabezas del movimiento modernista, como Gaudí. A través de Emma conocemos la lucha social. Es sorprendente el papel de las mujeres, encabezando manifestaciones para proteger a sus hombres, lo que me sorprendió y conmovió. El feminismo, tal como lo entendemos hoy, era incipiente y era de gente que luchaba por dar de comer a sus hijos».

Todos estos elemento son el escenario en el que se articula lo que realmente importa en una novela: las peripecias vitales de sus protagonistas, en una historia en la que se entrelazan el éxito y el fracaso, el amor y la muerte, la aventura y el desencanto...

«Ese es el escenario histórico que yo ofrezco, que intento que sea veraz, para la trama novelesca de aventuras, amor, sexo, dinero... No pretendo dar una lección de historia, sino proponer un escenario que da juego y afecta a la relación de sus protagonistas. La novela es entretenimiento, no creo que tenga otra función. Como lector es lo que busco. En la novela histórica es fundamental que todo sea veraz, pero el objetivo es el entretenimiento».

Aula de Cultura de ABC de Sevilla. Este lunes 30 de septiembre, a las 19.30 horas, en el Teatro Cajasol. Entrada libre hasta completar aforo.