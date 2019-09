Figuras del flamenco y el Conservatorio de Danza rinden homenaje al maestro Manolo Marín Una de las aulas llevará a partir de ahora rotulado el nombre del bailaor y coreógrafo trianero

El tiempo de los maestros no termina nunca, por eso el Conservatorio Profesional de Danza de Sevilla «Antonio Ruiz Soler» y un nutrido grupo de artistas han querido rendir homenaje al coreógrafo y maestro trianero, Manolo Marín. Nacido en Sevilla en 1936, Manolo Marín es hoy por hoy uno de los maestros de muchas de las figuras que jalonan el mundo del flamenco, y ha colaborado con artistas como Cristina Hoyos, María Pagés, Fernando Romero, Rafael Campallo, entre otros muchos, en sus obras y formación.

Durante dos días se han celebrado una serie de encuentros y debates para desgranar el recorrido artístico de Manolo Marín, una dilatada carrera, aún no finalizada, primero como bailaor, luego como coreógrafo y maestro. Un ávido público compuesto en su mayoría por los propios alumnos del Conservatorio de Danza ha seguido cada actividad de este homenaje. Uno de los momentos más destacados ha sido la clase magistral impartida por Fernando Romero, bailaor y coreógrafo, subdirector en su día del Ballet Nacional de España, quien se formó en sus inicios junto a Manolo Marín.

Pero la sorpresa ha llegado en el último tramo de estos dos días de homenaje cuando se ha inaugurado un aula del Conservatorio que desde ahora llevará rotulado el nombre de Manolo Marín. Junto al artista, compañeros como Cristina Hoyos, José Antonio, Pepa Montes, Ana María Bueno, Pepe Ortega, José Antonio Rivero, Ricardo Miño, Rafael Campallo, Juan Antonio Jiménez, Fernando Romero, Carmen Ledesma y Angelita Gómez.

«Todo ha estado muy bonito. Los organizadores y el Conservatorio han movido cielo y tierra. Hasta han traído a mis hermanas que viven en Madrid y Barcelona y a mis sobrinos. En este momento de mi vida no me esperaba algo así, lo han llevado muy en secreto», confesaba el maestro. Además, manifestó que, «estoy encantado de que un aula lleve mi nombre y compartiendo espacio en el patio de este maravilloso edificio con Matilde Coral. Dos trianeros. Esta son de las cosas que no te esperas y que te llenan de alegría», declaró a ABC de Sevilla un emocionado bailaor quien además destacó que «el baile de Sevilla estaba muy representado en este homenaje y eso para mi es un orgullo porque ha sido mi vida y es mi historia», afirma el maestro Manolo Marín.