Pinto 'Wahin' ficha por Puro Latino Fest

El festival más salvaje y latino regresa por segundo año consecutivo al Puerto de Santa María, los días 2 y 3 de agosto, y lo hace con muchas novedades. Cambio de ubicación, ampliación a dos días de festival y de nuevo, un elenco estelar de artistas como Don Omar, Karol G y Farruko, entre otros. Un cartel marcado por grandes artistas latinos internacionales y nacionales, pero también locales, puesto que entre ellos se encuentra el portuense José Manuel Pinto. El que fuera portero del F.C. Barcelona, guardameta del Real Club Celta y ganador de un Grammy Latino, se ha convertido en los últimos años en un imprescindible para la música latina.

Desde que el ex futbolista colgara los guantes se ha centrado exclusivamente en la música urbana como productor y ahora busca romper de nuevo los límites con '24 horas'; su single debut junto a la banda juvenil latina CNCO. Un tema que ha causado furor y que ha llegado a conquistar a Messi y Neymar. No solo a futbolistas, la pasión de Pinto por la música le ha hecho cosechar grandes éxitos a sus espaldas. En el año 2000 fundó su propia compañía discográfica y la bautizó con el nombre de Wahin Makinaciones. A día de hoy, el ex futbolista cuenta con la experiencia de haber trabajado en numerosos proyectos y con grandes artistas del panorama nacional e internacional. Orishas, Ruth Lorenzo, Cypress Hill, CNCO, Dani Alves y Soprano han sido algunos de los artistas que han contado con el trabajo del ahora productor musical.

No será hasta el 2 agosto cuando el Puerto de Santa María disfrute de la música del productor musical. Pinto compartirá escenario con Don Patricio y Anuel AA, un triángulo estrella para hacer vibrar el recinto de la Ciudad Deportiva de la ciudad del ex jugador. Él mismo ha anunciado, a través de sus redes sociales, la emoción que siente de poder compartir su pasión con la tierra que lo vio crecer. Con este fichaje, el primer fin de semana de agosto se prepara para vivir una fiesta de infarto.