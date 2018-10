Pastora Soler: «Los viejos fantasmas no asoman, por ahora» La artista actuará este domingo en Madrid y pasará por Barcelona en unas semanas

Aunque tiene claro que lo del miedo escénico es agua pasada, no es fácil pasar página cuando no paran de recordarle lo que pasó. Pilar Sánchez quizá esté hasta el moño de que la prensa le pregunte una y otra vez por lo mismo, pero Pastora Soler es comprensiva y responde, una vez más, sobre aquel desmayo que provocó su retirada de los escenarios hace ya cuatro años. «Lo que no me gusta es cuando noto que un periodista busca el morbo descaradamente, pero si me preguntan de forma educada contesto con naturalidad, porque sigo pensando que hablar de ello puede ayudar a mucha gente que está pasando por algo parecido. Además, yo soy la primera que se lo recuerda a sí misma, porque aprendí mucho de todo aquello, y no hay que sentir ninguna vergüenza. Ahora he salido fortalecida».

Ante todo mucha calma

Una de las condiciones para su regreso a los escenarios fue tomarse las cosas con más calma (así tituló su nuevo disco lanzado el año pasado, «La Calma»), para no caer en situaciones parecidas. Y según cuenta la cantante sevillana, se está cumpliendo. «Desde que he vuelto al trabajo estoy alcanzando ese equilibrio y esa paz interior. Por eso he podido hacer los ocho conciertos que llevamos hasta ahora. Los viejos fantasmas no están asomando, por ahora (risas)».

Pastora Soler tiene motivos para estar satisfecha con su regreso, ya que la gira de presentación de su nuevo disco («La Calma», 2017) le ha llevado a lugares tan especiales como el Teatro Real, el Liceo de Barcelona o el Teatro Romano de Mérida, donde no había actuado nunca. «Cantar allí ha sido un regalo, una maravilla. Mirar a tu alrededor mientras estás en el escenario es brutal», asegura.

Este domingo tiene otra cita motivo de celebración, pues actuará por primera vez en el Wizink Center de Madrid. «Va a ser un concierto parecido al que ahora publicamos en DVD», dice en referencia a «La Calma Directo», el recital que se grabó el pasado 9 de junio en el Auditorio Rocío Jurado, y que llega hoy a las tiendas y plataformas digitales. «El aforo será parecido, el espacio para la puesta en escena también. Y aunque sea un formato multitudinario, hay margen para todo, para los momentos íntimos y para la fiesta. Hay romanticismo, hay emoción, hay cuarteto de cuerda, hay guitarras eléctricas.... Al final la gente acabará levantada de sus butacas seguro».

La gira de Pastora Soler volverá a pasar por Barcelona el 7 de noviembre, y terminará el 2 de febrero en Bilbao. Será entonces, «y no antes», cuando se pare a pensar en qué será lo siguiente. «No quiero adelantarme, juntar una cosa con otra, porque es entonces cuando se deja de disfrutar. Eso lo he sufrido ya en mis carnes, así que no voy a cometer errores como ese. Lo primero después de la gira va a ser descansar».

Próximos conciertos de Pastora Soler Madrid. Wizink Center. 21.00. Domingo 21 Barcelona. Palau de la Música Catalana. Miércoles 7 de noviembre