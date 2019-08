Ocho conciertos legendarios de rock y heavy que puedes ver en Youtube

1 2 3 4 5 6 7 8

Iron Maiden - Live after death (1985) El concierto de la banda inglesa de heavy fue tan mítico que también hay un doble disco con la portada de la clásica mascota del grupo Eddie realizada por el artista Derek Riggs. El vídeo corresponde a la actuación del grupo en el Long Beach Arena (California), en 1985, en un concierto perteneciente a la gira «World Slavery Tour». Por aquí desfilan clásicos del grupo como «2 minutes to midnight» o «The trooper» o «Run to the hills».

Guns N' Roses - Live At Ritz (1988) «Dad la bienvenida a la banda más caliente del planeta»... Con esta entrada, el 2 de febrero de 1988 los Guns N' Roses grabaron este mítico Live At Ritz en una gira que les llevó a la gloria, con la formación original, y tocando todos los temas de su impresionante debut «Appetite for destruction». Show impepinable para todo aficionado al hard rock que se precie un mínimo.

Queen - Live Aid (1985) Veinte minutos históricos. El 13 de julio de 1985, en el estadio de Wembley (Inglaterra) y en el John F. Kennedy Stadium de Filadelfia (Estados Unidos) se celebró estos dos conciertos con el objetivo de recaudar fondos para Etiopía y Somalia. Status Quo, Led Zeppelin, Eric Clapton, U2 y tantos otros fueron los participantes de un evento en el que también estuvo la banda liderada por Freddie Mercury en un show que ha sido considerado como el mejor de todos los tiempos. Tocaron solo seis canciones: «Bohemian Rhapsody», «Radio Ga Ga», «Crazy Little Thing Called Love», «Hammer to Fall», un trozo de «We Will Rock You» y «We Are The Champions». Nada más y nada menos.

Slipknot - Live At Download (2009) Concierto de la banda comandada por Corey Taylor en el festival Download, hora y media de enérgico metal para dar botes y corear los himnos de una de las bandas más importantes de metal de los últimos 20 años.

Led Zeppelin - The song remains the same (1973) La grabación del concierto tuvo lugar en tres noches en el Madison Square Garden de Nueva York (27, 28 y 29 de julio) durante el tour que la banda de Jimmy Page y Robert Plant realizón en 1973. No faltan la canción homónima o «Starway to heaven» o «Whole lotta love». Otro clásico que todo aficionado al rock duro no debe obviar.

Nirvana - Reading (1992) La actuación del grupo de Kurt Cobain en el festival de Reading incluye la interpretación de sus himnos ruidistas y punk como «Polly», «Negative creep» y cerrando la salvaje «Territorial pissing».

Metallica - Live Shit: Binge & Purge (1989) Esta actuación se llevó a cabo en Seattle en 1989, durante la gira «Damaged Justice». Recordemos que haste ese año, la banda de James Hetfield y Lars Ulrich había grabado hasta el momento sus cuatro primeros y demoledores álbumes: «Kill 'Em All», «Ride the Lightning», «Master of Puppets» y «...And Justice for All».