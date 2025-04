Danny Ávila, el único DJ español en el Tomorrowland digital: una reinvención entre la esperanza y el miedo

El verano pasado, el DJ Danny Ávila pensaba que este año actuaría en el festival Tomorrowland ante miles de personas bailando como locas al ritmo de su pinchada. Y es que después de cancelar su edición de 2020 por la pandemia, los organizadores de la cita más importante de la música electrónica europea daban por hecho que volverían por todo lo alto en 2021, igual que el resto de festivales. Pero la persistencia de la crisis sanitaria ha hecho trizas esos planes y Ávila ha pinchado solo, delante de un frío croma, grabando su sesión para el segundo Tomorrowland Around the World , la versión digital del famoso evento belga que va a tener lugar en el ciberespacio los días 16 y 17 de julio. El festival ofrece así una alternativa a sus millones de fans en todo el planeta después del golpe emocional y económico que causó la decisión del Ayuntamiento de Boom (Bélgica) de no autorizar la celebración de su edición física. Los abonos siguen a la venta en www.tomorrowland.com, y la entrada más barata cuesta 20 euros.

El espectáculo en 'streaming' ofrecerá un maratón de 35 horas de baile a cargo de 40 DJs de primera fila, con un cartel cien por cien europeo encabezado por estrellas como Armin van Buuren, Amelie Lens, Charlotte de Witte, Tale of Us, Adam Beyer, Afrojack, Alan Walker o Claptone . La sesión de Ávila, el único disc jockey español participante, tendrá 30 minutos de duración y se emitirá el sábado 17 de julio, entre las 22:40 y las 23.10 horas. Sonará en el escenario virtual Elixir —uno de los seis de esta edición junto al Mainstage, Atmosphere, CORE, The Cave y The Wall— con una espectacular puesta en escena de gráficos en 3D, producción de vídeo y efectos especiales. Así, Ávila ha conseguido adaptarse, reinventarse, pero en esta entrevista también demuestra que además de esperanza ante el futuro también hay algo de miedo, o quizá precaución, a la hora de hablar sobre la coyuntura específica a la que se enfrenta la escena de música electrónica.

¿Cómo se siente al ser el único español del Tomorrowland digital?

Es una sensación muy gratificante, la verdad. Llevo muchos anos llevando mi bandera por todo el mundo y ser el único español en Tomorrowland este ano me obliga a dejar el listón mas alto aun. Por eso he puesto tantísimo tiempo y esfuerzo en esta actuación en particular, donde presentaré todo lo que llevo trabajando en la sombra este año.

¿Qué tipo de sesión va a ofrecer? Creo que anda metido en sonidos más underground últimamente…

Llevo mas de un año preparando lo que va a ser un antes y un después en mi carera. Este ano de pandemia me ha servido para desarrollar mi nuevo sonido. Algo que todavía nadie ha escuchado y creo que va a chocar mucho a la gente. Pero de manera positiva. Una mezcla entre sonidos mas oscuros pero sin perder la contundencia que necesito para pinchar delante de miles de personas.

¿Cómo se sintió durante la grabación de su set? ¿Hay momentos en los que igual uno se siente un poco 'ridículo' al tener que imaginar que se está ante miles de espectadores?

Eso es lo que yo me imaginaba antes de grabarlo, pero realmente no fue así. Iba muy mentalizado del papel que tenía que jugar y la manera en la que me tenía que imaginar un escenario con miles de personas, pero en realidad actuando para no más de veinte. Lo vi más como un reto. El probar cosas nuevas siempre te motiva y yo soy una persona que no me gusta decir que no a prácticamente nada. Las dos horas antes de la grabación me encerré en el camerino mentalizándome de lo que tenía que hacer exactamente, y ser capaz de trasmitir la misma energía como si pinchara para 40.000 personas.

¿Hay algo que le guste de las sesiones en 'streaming' que no tengan las presenciales?

Creo que los streaming nos han permitido conectar con nuestra audiencia durante este año tan difícil que hemos pasado todos. Aunque tengo que decir que ya llega a un punto en el que tanto el público como los artistas necesitamos la energía de verdad. Mi respuesta a esta pregunta sería no. Creo que no podemos comparar una actuación en vivo donde la energía no se puede describir, a un streaming. Como ya he mencionado antes, ha sido algo positivo para seguir creando contenido e interactuando con los fans, pero creo que todos tenemos ganas de vivirlo en persona.

¿Cómo ha llevado la pandemia, en lo personal y lo profesional?

Podría decir que ha sido el mejor año de mi carrera. Llevo desde los 15 años sin parar de girar, actuando prácticamente todas las semanas y con un nivel de desgaste muy alto. Algo que no me permitía parar ni a pensar a dónde quería llegar en ciertos aspectos. Todo este año libre, en el cual no ha habido actuaciones ni giras, yo lo he utilizado para meditar qué es lo que realmente quiero hacer en mi carrera. Utilizar todo el conocimiento que he absorbido en estos últimos diez años y multiplicarlo. He tomado decisiones muy importantes que creo que van a hacer mucho ruido en mi industria. He trabajado más que nunca y tengo muchísimos proyectos en la sombra que empezaré a destapar desde mi actuación en Tomorrowland. Por otro lado, no voy a negar que ha habido muchos momentos en los que el cambio de rutina tan brusco me ha desorientado. Estaba acostumbrado a coger aviones prácticamente todos los días. De una ciudad a otra y con una adrenalina constante. Lo echo de menos, no voy a mentir… Pero creo que los momentos mas difíciles nos sirven para aprender, valorar, y sobre todo reinventarnos y ver todo desde un punto de vista mucho más realista.

¿Cómo cree que afecta a los amantes de la electrónica el hecho de no tener grandes fiestas durante casi dos años?

Evidentemente ha afectado a todo el mundo ,y sobre todo la gente que vive nuestra música de manera constante. Pero por otro lado pienso que después de toda esta etapa tan oscura va a llegar lo opuesto. Todos tenemos ganas de volver a disfrutar de nuestros artistas favoritos. De salir a divertirnos, y cuando vuelva a la normalidad esto va a ser incluso más grande que antes, no tengo duda alguna.

¿Cuánto porcentaje de sus ingresos habituales has perdido en 2020 y en 2021? ¿Qué ha hecho para compensarlo?

Como a todos los artistas, las giras han bajado a lo máximo posible. Pero en mi caso, aunque no haya habido ingresos directos por esa vía, he seguido con la misma estructura de seguir invirtiendo en mi proyecto para conseguir aún más resultados cuando volvamos a la normalidad. Ha sido un año de adaptación sin duda alguna. Pero por otro lado, el no haber estado de gira constantemente me ha permitido centrarme en más proyectos y vías de ingresos como inversiones, marcas, etc.

Como artista, ¿se ha sentido desamparado por las autoridades?

Prefiero no contestar a eso.

El ocio nocturno vuelve a cerrar en muchas partes de España estos días, ¿cómo se sienten en su gremio ante eso?

Prefiero no contestar.

Imagino que hace unos meses pensaba que este verano sería mejor que el anterior, ¿está decepcionado con la gestión que se está haciendo de la situación?

Prefiero no contestar.

¿Cómo describiría la situación de los DJs en España ahora mismo?

Es una situación difícil, muy difícil. De por sí, en España no se dan muchas oportunidades, y si se puede exprimir al DJ se le exprime, y tras esta pandemia creo que la situación empeorará. Por otra parte, esta etapa nos ha servido para unirnos entre nosotros más que nunca y veo muchísimo apoyo en la escena.

En el mundo de la música, ¿cree que los Djs han pagado el pato más que nadie en esta pandemia?

Bueno, creo que es evidente que nuestro sector ha sido de los más afectados. Ha sido un año muy duro para todos los artistas, en el cual creo que solo saldrán adelante los más fuertes. Hay que tener paciencia e intentar ser positivo. Rodearse de la gente correcta yo diría que es lo más importante en momentos como estos. A mí por ejemplo me ha servido de muchísima ayuda.

¿Cómo puede afectar todo esto a la escena de música electrónica, en cuanto a la continuidad de carreras, surgimiento de nuevas promesas, etc…?

Evidentemente el sector se encuentra parado,, pero también consideró que es una buena oportunidad para trabajar y aprovechar el momento, y por primera vez dedicar más tiempo a nuevos proyectos. En mi caso, el estar constantemente de gira no te permite pensar de la misma manera ya que tienes un continuo desgaste. Por eso creo que siempre es bueno intentar sacar un lado positivo de todo esto.

¿Hay países donde los DJs pueden tener más trabajo estos meses?

En este último año he hecho dos giras. Una en Taiwán y otra en Tailandia. Las dos fueron increíbles aunque ambas con cuarentena antes de poder actuar y por supuesto respetando las medidas de cada país. Estamos en un momento en el que poco a poco van abriendo fronteras, pero creo que todavía falta para conseguir actuar para grandes públicos con tranquilidad. Yo comienzo a anunciar shows a nivel internacional de nuevo a partir de septiembre. Como en Rumania, Suecia, República Checa...