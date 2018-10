Arnau Griso: «Regular internet puede ser peligroso» Su primer disco, «Revolución Bananera», ha registrado más de 60 millones de reproducciones y también hay furor por verlos en directo: este fin de semana harán doblete en La Riviera con entradas agotadas

Este dúo catalán ha sido descrito más de una vez como «los Taburete de izquierdas», y la verdad es que ideologías aparte, no es mala pista para intuir su sonido. Ritmos populares y «buenrollismo» inagotable son los ingredientes básicos de una propuesta que, igual que la de Bárcenas junior y compañía, tiene una hinchada mayoritariamente adolescente y ha explotado en internet. «Sabiendo que nuestro público es tan joven, nos preguntamos si sabrían dónde poner un CD nuestro», bromean al ser preguntados por el formato físico. «Nos imaginamos a montones de millennials lanzando nuestro disco como un frisbee para el perro o como espantapájaros para sus huertos urbanos. Pero sabiendo que nuestro público es inteligente, nos emociona que apuesten por nuestro proyecto y compren un CD».

Su primer disco, «Revolución Bananera», ha registrado más de 60 millones de reproducciones y también hay furor por verlos en directo: este fin de semana harán doblete en La Riviera con entradas agotadas. «Aún no nos los creemos», dicen sin salir del tono jocoso. «Tenemos la sensación de que llegaremos y habrá un jeque árabe que habrá comprado todas las entradas como una broma de mal gusto. Pero conociendo cómo es de maravillosa la gente de Madrid, tiene pinta de que estará lleno de gente con muchas ganas de liarla».

Sofistas

Aunque sus canciones (una de ellas ha sido versionada por Taburete, por cierto) parezcan el summum de la sencillez, detrás de su composición hay «un proceso creativo similar a la retórica de los sofistas. Nos tenemos que convencer el uno al otro de que esa idea, esa rima es la mejor. A veces, en ese proceso tan loco, estás defendiendo a muerte que la mejor rima para “tiquismiquis” es “teletubbies”. Llega un punto en que no sabes si estás escribiendo música, un monólogo o un tuit». Así pueden hablar de todo en sus canciones. O de casi todo: cosas como el «procés», por ejemplo, no pasan por su batidora de ideas. «Aunque seamos políticamente incorrectos no queremos hablar sobre política. Somos catalanes que viajan alegremente por toda España».

Como producto de la era online, el dúo Arnau Griso está pendiente de las novedades en la regulación de derechos de autor en internet. Pero al contrario que la mayoría de músicos (que piden un marco legislativo), tienen sus reservas. «Regular Internet es un oxímoron. Si se aplica un criterio concreto para su gestión, es probable que también se aplique un interés, una ideología. Es, como poco, peligroso. Hay tantas causas olvidadas en las que poner esfuerzos comunes y tantas causas absurdas en las que perdemos el tiempo...».

Madrid. La Riviera. 21.00. Viernes, 19 y sábado, 20.