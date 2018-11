«24 hours party people» con Kitai en su búsqueda del récord Guinness La banda madrileña, devota de Red Hot Chili Peppers, actúa durante un día entero por puro espíritu de superación para registrar una plusmarca mundial

Junio de 2018, Download Festival Madrid concretamente en el stand de Yamaha. Kitai, una banda de devotos de Red Hot Chili Peppers, toca durante seis horas seguidas para dar la bienvenida a los asistentes. Y lo vuelve a hacer el segundo día. Y al tercero, también. Al término, cogen sus bártulos y se marchan pitando a Puebla de Sanabria (Zamora) para dar otro show. Comprensiblemente agotados después de semejante vorágine, y volviendo en coche de vuelta a Madri... ¿Comprensiblemente Agotados? Perdón, en este viaje de regreso el cantante Álex hace sus cuentas: seis horas por tres días más el concierto que acabamos de dar en Sanabria casi es un día entero: ¿por qué no tocamos 24 horas seguidas y batimos el récord Guinness?

Esta tarde de 13 de noviembre y hasta la de mañana del 14, este grupo con base en Madrid va a actuar durante 24 horas seguidas en la sala Sol con el objetivo de establecer un nuevo listón de tocar un montón de horas seguidas. La única marca a este respecto que les mandaron desde la organización fueron «ciento veintipico horas pero habían participado mil músicos», nos cuenta el guitarrista Edu. Y el prúrito de que «los Guns N' Roses den un concierto de cuatro horas... y nosotros de 24», apunta Álex.

¿Cuánto dinero os da Guinness por instaurar el récord? «No hay dinero, esto lo hacemos por superación personal». Kitai, desde que en octubre del 17 sacaran su segundo disco, «Pirómanos», han dado 90 conciertos en un año, «no hemos parado». Sus cuatro miembros tienen entre 26 y 30 años y se dedican únicamente a la música. Y les van los retos (seguramente el mayor de todos ellos sea vivir de su pasión, como hacen). Para financiar ese «Pirómanos», con Juanma Latorre de Vetusta Morla a la producción y con el tiempo de estudio necesario para lograr el acabado perfecto, se apuntaron a un concurso de videojuegos. Descubrieron una competición que repartía 10.000 euros en premios y allí que fueron. Se prepararon concienzudamente y acabaron embolsándose los 10.000 machacantes al obtener los tres primeros puestos. Su guitarrista, el ganador de este «Torneo virtual de tenis de la Mutua de Madrid Open», recibió el premio del mismísimo Rafa Nadal.

Pero volvamos a las 24 horas de la Sol, ¿cómo os habéis preparando? «En bloques de cuatro horas hasta llegar a hacer 12», nos cuenta esta banda también amante de Radiohead y Led Zeppelin, que valoran el presente de la propia preparación puesto que «estar tocando los cuatro hermanos 12 horas es una experiencia acojonante y brutal». También han hecho una gira por el metro de Madrid, o han salido desnudos a tocar en homenaje a su banda favorita, los Red Hot, que lo son porque «tienen una historia con muchas hazañas, es algo más que un grupo, es inspirador».

Las reglas de su desafío son las siguientes: no pueden repetir repertorio durante 4 horas, solo pueden detenerse 30 segundos entre tema y tema, con un descanso máximo de 5 minutos por hora acumulable hasta las 4 horas. Y no pueden abandonar el escenario en ningún momento salvo en los periodos de descanso estipulados. «Vamos a tocar canciones nuestras, también vamos a hacer intervalos improvisando y versiones de clásicos de rock and roll. También habrá colaboraciones de amigos en el escenario», dice Edu. ¿Quiénes? Taburete, Def Con Dos, Sôber, Fran Perea, Rubén Pozo y Arkano, «que queremos que haga la primera como maestro de ceremonias». Acuérdense que este último batió también la plusmarca mundial de 24 horas rapeando en la madrileña Puerta del Sol.

En una entrevista reciente que concedieron a Europa Press, Kitai hablaba de que quería «romper con las mafias». ¿Pueden ahondar en esto? «A la mafia nos referimos de que siempre el tema contactos, que muchos tienen, ya les posiciona en un lugar muy alto sin respertar la música y enamorarte con ella. Como ocurre en todos los ámbitos, vamos». ¿Y qué van a tomar para mantenerse despejados las 24 horas? «Mucha agua, hidratos, plátanos, frutas, vitaminas, una dieta sana y muy light». O sea, nada de drogas y rock and roll. «Estamos en el siglo XXI, vemos la cosa de una manera sana y nos gusta cuidarnos».