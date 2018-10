David Fernández ‘Mowlihawk’ | Freestyler «Trato de llevar a los escenarios la gracia que tenemos en Cádiz» El gaditano Mowlihawk participa hoy en la Final Nacional de la Red Bull Batalla de los Gallos

J.M.Aguilar

Un chico de La Laguna aspira a ganar hoy la mayor competición a nivel nacional de improvisación de rap, que se disputa en Madrid. Se trata de la Final Nacional de la Red Bull Batalla de los Gallos. El título de Campeón Nacional dará acceso a representar a España en la Final Internacional de Buenos Aires. Para Mowlihawk es la tercera participación desde 2008 y asegura que se ha reinventado para aprovechar esta oportunidad y llegar competir así con Aczino, que se llevó el cinturón de campeón mundial el 2017. Asegura que esta competición es un combate de «boxeo verbal» en el que el objetivo es tratar de desequilibrar mentalmente al contrincante.

Este acontecimiento rapero tendrá lugar en el Wizink Center de Madrid y sus rivales serán: Sweet Pain (Sevilla), Robledo (Madrid), Kensuke (Madrid), Walls (Murcia), BTA (Málaga), Eude (Madrid), Barón (Mallorca), Tirpa (Málaga), Errecé (Valencia), Hander (Valencia), Zasko Master (Alicante) y Botta (Asturias).

–¿Cómo ha sido el camino hasta llegar a la gran final nacional de Red Bull?

–Me ha costado mucho trabajo, llevo desde el 2007 compitiendo, desde el 2008 hasta la Red Bull de este año no ha faltado mi participación en ninguno de los años, es la tercera vez que consigo clasificarme tras varios años recibiendo críticas, insultos, abucheos etc... este es mi año, me he reinventado y estoy con más ganas que nunca.

–Cuéntenos un poco, ¿cómo es el formato de competición y a cuántos rivales se enfrenta?

–Es un boxeo verbal. Te enfrentan contra otro participante y tienes que tratar de desequilibrarlo mentalmente, humillarlo, ser superior a él... de cualquier forma realizando rimas sobre una temática que instalan al momento, o temática libre conocido como ‘sangre’ donde eres tú y tu oponente. Puedes decir lo que se te ocurra sin seguir ninguna línea ni temática. El público es parte del espectáculo, aunque nunca hayas visto una batalla puedes saber en un enfrentamiento quién ha ganado.

–Una rápida improvisación es fundamental a la hora de afrontar una batalla. ¿Tiene algún método para preparar ese momento?

–Estar mentalmente tranquilo y concienciado de hacerlo bien. Cuando salgo al escenario se cuál es mi papel y mi personaje, trato de explotarlo al máximo, trato de llevar la gracia que tenemos en Cádiz al escenario a la hora de meternos los unos con los otros.

–¿Cuándo empezó a ser gallo?

–Desde 2007 llevo improvisando.

–¿Recuerda cómo fue su primera batalla?

–Sí, fue en Cádiz, en la playa Santa María, en la cuesta que baja haciendo círculos a la playa. Por cierto, la gané (risas).

–¿Qué le ha llevado a participar en esta competición?

–Lo que se siente los días antes, la preparación mental, los nervios, el exponerte a salir siendo un ídolo o haciendo el ridículo... todo eso me tiene enamorado.

–¿Cuál ha sido la batalla más difícil que ha tenido?

–Me he enfrentado a lo largo de mi carrera a tres campeones del mundo. Arkano, Invert y Skone han sido batallas muy divertidas, al fin y al cabo, somos amigos, el ‘feeling’ es importante entre participantes.