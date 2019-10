El duro ataque de Lucía Etxebarria a Irene Montero por los 4 pisos de los padres de Pablo Iglesias Este miércoles, la número dos de Unidas Podemos señalaba públicamente, con nombre y apellido, a una propietaria de pisos por subir al alquiler 300 euros a sus inquilinos y recibía por ellos númerosas críticas

ABC Madrid Actualizado: 24/10/2019 20:24h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Este miércoles, la portavoz de Unidas Podemos, Irene Montero, ha tuiteado un vídeo en el que menciona los datos de una propietaria que ha subido el alquiler a un matrimonio en Barcelona. Una acusación que ha recibido duras críticas por parte de los usuarios de las redes sociales, a los que se ha sumado la escritora Lucía Etxebarria.

El vídeo de Montero arrancaba con la siguiente advertencia: «Este es un mensaje para Esther Argerich». Daba nombre y apellidos de una propietaria particular y luego continuaba: «La propietaria del piso en el que Livia y Juan llevan más de 12 años viviendo con sus tres hijos [...] Resulta que llevan 12 años pagando un alquiler de 1.000 euros, ahora se les impone una subida abusiva de ese alquiler de 300 euros que no pueden pagar y, por tanto, pueden que sean desahuciados».

La campaña anti desahucios de la portavoz de Unidas Podemos seguía con su ataque particular: «Le pedimos a Esther Argerich que negocie con Livia y con Juan un alquiler justo, para que puedan seguir viviendo con sus tres hijos en el barrio en el que llevan viviendo 12 años y en la casa en la que llevan viviendo 12 años».

Livia, Juan y sus tres hijos pueden ser desahuciados por no poder afrontar la subida abusiva de su alquiler. Pedimos a la propietaria de la casa, Esther Argerich, que negocie una solución para que puedan seguir en el barrio en el que llevan viviendo 12 años. #LiviaYJuanSeQuedanpic.twitter.com/nDI57QrGgg — Irene Montero (@Irene_Montero_) October 22, 2019

Lo novedoso de la campaña es que Montero, por primera vez, señala con nombre y apellido a la propietaria de un piso que podría ser desahuciado. Esa fue la razón de que recibiera un aluvión de críticas anónimas en Twitter, a la que se sumaron políticos como Toni Cantó, diputado de Ciudadanos, y el ex concejal del Ayuntamiento de Madrid, Percival Manglano, del PP.

Ahora se ha sumado Lucía Etxebarria, disgustada también por el hecho de que Montero haya señalado de manera pública a la propietaria de varios inmuebles. En ese contexto, la escritora ha atacado a la portavoz de Unidas Podemos con el siguiente tuit: «Los padres de Pablo Iglesias tienen cuatro pisos, la plaza de garaje y un local comercial. Todos alquilados. Me encantaría que Irene Montero, tras señalar a Esther Argerich, nos cuente cuánto cobran por alquiler. O jugamos todos o rompemos la baraja».

Los padres de Pablo Iglesias tienen cuatro pisos, la plaza de garaje y un local comercial. Todos alquilados. Me encantaría que Irene Montero, tras señalar a Esther Argerich, nos cuente cuánto cobran por alquiler. O jugamos todos o rompemos la baraja — Lucia Etxebarria (@LaEtxebarria) October 23, 2019

Ante los comentarios de apoyo a la crítica de Etxebarria, la número dos de Unidas Podemos, lejos de rectificar, se decidió por atacar a los medios de comunicación con el siguiente mensaje: «Hay medios de comunicación que en plena campaña electoral me acusan de hacer algo ilegal. Les he pedido que rectifiquen. Lo cierto es que me he solidarizado, junto a otros compañeros, con una familia a la que iban desahuciar por una subida abusiva de su alquiler.». Y se justificaba: «Me he sumado a una campaña de solidaridad con una familia y comparto información que es pública, que ya estaba publicada y que sirve para entender el caso y para pedir, como hago, que se evite un desahucio y se negocie con la familia un alquiler justo».