Conmoción en el mundo de la cultura por el fallecimiento de Arturo Fernández Numerosas personalidades lamentan la muerte del gran actor

El actor y empresario teatral gijonés Arturo Fernández ha fallecido hoy a los 90 años en un hospital madrileño en el que había ingresado para una operación.

Fernández gozaba de una gran popularidad entre el público y también en el mundo de la Cultura, donde las reacciones de los más cercanos no se han hecho esperar.

El escritor Pérez-Reverte lamentaba en Twitter su pérdida con un sentido mensaje: «Ha muerto Arturo Fernández, mi chatín favorito. Lamento no haberle dado más abrazos cuando pude. Mis mejores recuerdos, con mi sentimiento».

Ha muerto Arturo Fernández, mi chatín favorito. Lamento no haberle dado más abrazos cuando pude. Mis mejores recuerdos, con mi sentimiento. — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) 4 de julio de 2019

Quién también se ha lamentado por la muerte de Arturo Fernández ha sido el periodista y presentador Goyo González. En Telemadrid ha asegurado que el desenlace «era inminente» porque «su estado de salud era muy malo». «Parece mentira. Es una persona a la que recordamos siempre correctamente vestido, erguido, fuerte, sobre las tablas de un escenario». Además, el periodista ha desvelado que, durante sus últimas representaciones en Sevilla, se subía sobre las tablas «con dolores, dejándose la piel, para obtener los aplausos del público». El que fuera compañero de reparto de arturo Fernández en «La casa de los líos», ha afirmado haber presenciado el ocaso del actor. «Los que estuvimos cerca vimos como poco a poco se iba apagando, pero siempre con esa fuerza y energía que le han mantenido vital hasta el final».

Otro compañero de profesión que ha lamentado la muerte del galán ha sido Toni Cantó. El diputado de Ciudadanos ha asegurado, a través de las redes sociales, que el actor era «una gran persona que pisó las tablas hasta el final», recordado que «se va un grande del teatro». El humorista Carlos Latre ha reconocido, también en Twitter, que «le encantó mi imitación», recordando una anécdota. Y es que, según Latre, cuando se encontraban, le decía: «Carlines, no me hagas que me robas las novias, que te caneo». La Academia del Cine también ha querido mostrar públicamente sus condolencias ante la noticia, recordando algunos de los papeles más importantes que representó en el séptimo arte.