Máxima expectación por la primera fusión de una estrella de neutrones y un agujero negro

Más allá de nuestra realidad cotidiana existen cosas increíbles. Hay agujeros negros, imponentes acumulaciones de masa que succionan la materia y la luz y desgarran el espacio-tiempo, hasta el punto de que resulta imposible poder observar directamente su superficie. Y también existen estrellas de neutrones, unos objetos más densos que el núcleo de un átomo que alcanzan el tamaño de ciudades y que tienen propiedades superconductoras y superfluidas.

¿Qué pasaría si dos de estos objetos se toparan? ¿Qué podríamos aprender sobre los límites de la materia y la energía si pudiéramos observarlo? Los científicos e ingenieros del Observatorio de Ondas Gravitacionales por Interferometría Láser (LIGO), en Estados Unidos, y de Virgo, en Italia, podrían haber detectado uno de estos fenómenos. Estos observatorios, que lograron la primera detección directa de las ondas gravitacionales, en 2015, y que han permitido presenciar la fusión de parejas de agujeros negros y de estrellas de neutrones, tienen las primeras huellas de una situación en la que un agujero negro devora una estrella de neutrones, tal como ha informado Nature.com. De confirmarse, sería la primera detección en toda la historia de estos sistemas binarios. La noticia se produce apenas unos días después de que LIGO observara el segundo evento de fusión de estrellas de neutrones, que se suma a la detección de 14 posibles eventos de fusión de parejas de agujeros negros.

El pasado 26 de abril, a las 17.22, hora en España, los observatorios LIGO y Virgo captaron una señal de ondas gravitacionales de apariencia inusual, que aún están analizando con supercomputadoras, y que podrían proceder de este tipo de parejas.

«Creo que la clasificación –del fenómeno– se está inclinando por la fusión de una estrella de neutrones y de un agujero negro», ha explicado a Nature.com Chad Hanna, miembro de LIGO dedicado al análisis de datos. Mientras tanto, cientos de astrónomos de todo el mundo están barriendo el cielo para tratar de observar el fenómeno.

Things move fast in the world of #GravitationalWaves astronomy. Here's an updated skymap and volume plot for our new candidate #S190426c, with better sky localization and a closer estimated distance. Watch for more updates at https://t.co/9NIjMJOeg9#O3isherepic.twitter.com/6NmXzj7Y3e