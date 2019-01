Elon Musk construye el primer prototipo de nave espacial para viajar a Marte

La compañía SpaceX ha presentado un prototipo de nave espacial diseñado para hacer viajes interplanetarios y llegar a Marte. Se trata de la nave «Starship Hopper», un artefacto de 36 metros de alto y caracterizado por su aspecto «retro», en el que destaca su fuselaje de acero inoxidable.

De hecho, Elon Musk, director general Space X y cofundador de PayPal o Tesla Motors, publicó una imagen en Twitter en la que quiso aclarar que no se trataba de una representación artística, sino de una imagen real.

Starship test flight rocket just finished assembly at the @SpaceX Texas launch site. This is an actual picture, not a rendering. pic.twitter.com/k1HkueoXaz