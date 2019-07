MBFW Madrid Dominnico y el futuro de la moda española El joven diseñador alicantino, que con solo 24 años ha vestido a Rosalía y Lady Gaga, se alza con el premio a la mejor colección, el Mercedes-Benz Fashion Talent, en la pasarela de los jóvenes talentos

El epicentro de la Mercedes Benz Fashion Week Madrid sigue siendo el pabellón 14 de Ifema, aunque durante cuatro días las pasarelas se han alternado por lugares emblemáticos de la ciudad. Toda una proeza con el calor asfixiante de estos días en la capital. Cuando se celebra el Día del Orgullo Gay y Madrid es un hervidero, la semana de la moda se recoge hasta las 21 horas en el recinto ferial. Israel Rodríguez y María Lafuente se atreven a mostrar sus colecciones fuera de Ifema .

Hoy han sido protagonistas las jóvenes promesas de la moda española, los cinco diseñadores emergentes han mostrado que, como se dice en el argot futbolístico, hay cantera. Respaldados por Samsung, que ha otorgado el premio a la mejor colección ,el premio Mercedes-Benz Fashion Talent, a Dominnico, el joven alicantino de apenas 24 años que está alcanzando fama internacional gracias a haber vestido a Lady Gaga y a la cantante tan de moda Rosalía. Todavía no es consciente de lo que puede llegar a conseguir, pues cualidades no le faltan. Y así lo demostró ayer con una gran colección, donde fue capaz de mezclar tejidos ricos con tecnológicos en una combinación que resultaba armónica y bella. La utilización del tull y de tela metalizada fue su principal baza, al igual que prendas de pelo. Una colección muy trabajada, como muestra la falda en forma de enjambre de abeja. No ha necesitado una tercera ocasión en esta pasarela como conseguir hacerse con el premio, a la segunda lo ha conseguido.

Las pasarelas se fueron sucediendo a lo largo del día. Primero, una muestra del resultado cuando moda y tecnología se alían, de la mano de la firma Alaska. Sombreros elaborados en 3D, con cámaras. Pura tecnología, con la modelo de moda Lucía Rivera como protagonista, es lo que mostró la diseñadora argentina Betiana Pavón.

Becomely, la firma de la que es responsable el joven Quique Vidal, volvió a poner sobre la pasarela, en esta su segunda colección que presenta en la Samsung Ego, ese aire infantil o dulce que él lleva por enseña. En colores pasteles, rosas, lilas y cremas, elabora una colección de grandes volúmenes. Mangas jamón, faldas abullonadas se acoplan a cada una de las piezas que discurren. Hombres y mujeres se alternan en la pasarela con unas propuestas más que interesantes, donde las formas, no solo se exageran en el volumen, también en los cortes y en las telas, que el diseñador confiesa «han sido compradas en unos antiguos almacenes parisinos».

Carla Barrutia, Carlos Calvo y Laia Castellano, tres jóvenes que crearon la firma Inkrush recién salidos de la carrera, presentaron una colección que era su proyecto de fin de carrera. Colección para hombre y para mujer en colores fuertes y primaverales: azules, naranjas, verdes y granates. Una deconstrucción de piezas para crear otras. El troquelado daba lugar a piezas con parches. De elaboración muy correcta y original en algunas de las prendas. Las jóvenes promesas saben que tienen que tener una visión más comercial que fantasiosa, y lo ponen sobre el escenario.

Con Amara Caruncho, diseñadora de la firma Coconutscankill, ahí es nada el nombre, y con Andrés García Cruz, de la firma Wastahoug, se respira el aire más Ego de la pasarela, el más transgresor y rompedor, el que lleva las costuras por fuera, el que deconstruye (rompe prenda para construir otras completamente distintas). La ferrolana Amara, en su primera colección en Ifema, presentó 24 «looks» con aire punk. Colores flúor, naranjas y verdes, para hombre y para mujer, donde los algodones, los vaqueros y los tulles forman pantalones, monos y faldas. Le toma la alternativa Andrés, que ayudado de pañuelos, construye «patchwork» rupturistas o futuristas.

Se termina una jornada con innovación, colecciones arriesgadas y la novedad de que dos diseñadores, Venicew y Di Petsa, de California e Inglaterra, respectivamente, han puesto la nota internacional y la nota de provocación. La firma Di Petsa presentó una colección provocadora y donde la moda estaba muy lejos del concepto de la estética y el buen gusto. Pero los jóvenes diseñadores nacionales pusieron el contrapunto con unas colecciones que bien podrían estar presentes en cualquier pasarela y lucir moda española sin ningún complejo.