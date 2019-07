Mercedes Benz Fashion Week Madrid Pilar Dalbat: elegante, sensual y al alcance de la mano La diseñadora granadina da un pasito más en el mundo de la costura: pone a disposición de los asistentes poder encargar sus prendas a medida al terminar la pasarela

Marisol Navarro @soledadnavarro_ Actualizado: 07/07/2019 13:42h

Desde el pasado 2 de julio estamos inmersos en la Semana de la Moda de Madrid, en su 70 edición. La maquinaria se ha puesto en marcha, y en esta ocasión, por segunda vez, con un adelanto en lo que a las fechas se refiere. De septiembre hemos dado un salto a primeros de julio para no coincidir con las pasarelas internacionales. Se pone así a Madrid por delante del calendario de desfiles internacionales, aunque está el desfile de alta costura de París. Esa siempre nos lleva la delantera, y no solo en el calendario.

Empezamos esta edición con otra novedad: la que ha sido durante poco más de dos años y medio directora de la Mercedes Benz, Charo Izquierdo, deja su puesto a Nuria de Miguel, la que desde que Ifema se hiciera cargo de la antigua Pasarela Cibeles, 1996, trabajó codo con codo con Cuca Solana, recientemente fallecida, y a la que debemos que esta pasarela surgiera y sobreviviera durante tantos años.

Ifema nos espera desde mañana, pero hoy todos los desfiles se desarrollan OFF, es decir, fuera del Pabellón 14. Hay que sacar la moda a los edificios bellos y emblemáticos de la capital. Estamos de acuerdo. La ciudad tiene que hacerse partícipe de que Madrid está en su Semana de la Moda. Pero a decir verdad, con este calor, ni en el Pabellón ni en los edificios que cede el Ayuntamiento y la Comunidad para estos acontecimientos, acudirá mucha gente, como ocurriera en julio de 2018.

Pero empezamos con el fresquito del Retiro madrileño, en los jardines de Cecilio Rodríguez, a las diez y media de la mañana, hora a la que nos ha citado la diseñadora granadina Pilar Dabat para enseñarnos su colección: «Fieras», así se titula. Prendas de mujer, «para una mujer de verdad, como la marca, como la diseñadora». Como nos comenta la diseñadora antes del desfile: «Hemos hecho una apuesta por el entorno, por el espacio que nos rodea, que es bellísimo. Pretendo hacer un jardín dentro del jardín. Por eso mi apuesta por los verdes intensos y azules, como los pavos reales que merodean por aquí».

Un desfile muy pensado es el que nos ha mostrado la diseñadora granadina. «Se debe -nos confiesa- a que he vuelto a tener el taller y la tienda unida. De ahí mi contacto más directo con los clientes, lo que me ha hecho ver lo que ellos quieren. Y eso es lo que traigo aquí: lo que ven en un destile quieren encargarlo. Es decir, un pasito más del see now, by now, para llegar a un 'see now, order now' (es decir, lo veo y lo encargo)». Pilar Dalbat sigue el curso de los desfiles, pero se adapta a sus clientes. Ha sabido jugar en esa delgada línea que separa el prêt-à-porter, con la moda a medida, sin hacer un desfile comercial, como hemos visto en otros diseñadores que han apostado por algo parecido. Una colección, como dijo la diseñadora, muy estudiada y elaborada, donde quedó patente su trabajo de bordado y papiroflexia.