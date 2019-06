Lucía Rivera confiesa el punto en el que se encuentra la relación con su padre La modelo también ha hecho referencia a los planes que tiene previstos hacer con su pareja, el piloto Marc Márquez

El pasado miércoles Lucía Rivera se abría en canal y hablaba con naturalidad de la relación que mantiene con su padre, Cayetano, y la mujer de éste, Eva González. Además, la modelo que siempre se ha mostrado muy discreta a la hora de hablar de su noviazgo con Marc Márquez, al fin ha hecho referencia a él y ha compartido los planes que tienen previstos.

La hija de Blanca Romero acudió a la presentación de la nueva colección de una marca de ropa de baño. Allí, se la pudo ver de lo más natural y abierta hablando ante los medios de comunicación. A parte de su romance con el piloto, otro tema que despierta gran interés es la relación que mantiene con su padre, así que la pregunta no se hizo esperar, pero ella se encargó de negar cualquier tipo de desencuentro entre ellos.

Ausencia en el bautizo de su hermano

Los rumores de mala relación entre ellos surgió cuando Lucía no acudió al bautizo de su hermano Cayetano. Sin embargo, ella trató de explicar todas las razones que le habían llevado a ausentarse para zanjar el tema: « Ya hablé de que yo tenía que ir al trabajo, intentaron decir que no pero yo estaba trabajando. Yo había estado una semana antes con mi hermano y con mi padre. Él entiende que yo me gano la vida sola y ya está».

Durante el día del bautizo del hijo de Cayetano y Eva González, Lucía Rivera tuvo que cumplir con un compromiso profesional que ya tenía previsto. La modelo asistió al «Primavera Sound Festival» junto a una marca deportiva con la que colabora. Por eso, no pudo presenciar el bautismo del pequeño: «No puedo ir porque trabajo, pero, bueno, para mí un bautizo al final es un encuentro más de la vida. Puedo estar todos los días, este no, pero podré estar en muchos más. Sin embargo, sabéis que el trabajo es lo primero para mí. La familia es también muy importante pero el trabajo es el trabajo».

Además, Lucía también aprovechó para negar su presunta mala relación con Eva González, la mujer de su padre: «La relación con Eva es maravillosa y no hay ningún mal rollo. Ella me da consejos, tampoco nos da tiempo a hablar mucho, hablamos lo justo pero muy bien». Haciendo referencia a Kiko Rivera, su tío, explicó que todo está perfectamente con él: «Con Kiko muy bien, como siempre, si ya lo sabéis todo, está todo genial».

La modelo que mostró su faceta más abierta, también confesó que entre sus planes de verano habrá hueco para realizar una escapada romántica junto a Marc Márquez. «Se presenta con muchos planes, pero con playa seguro y con mi chico». Una declaración que parece indicar que a partir de ahora la modelo no se cohibirá a la hora de hablar del piloto.