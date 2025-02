Prostitutas critican dos coplas de Carnaval pues «atacan de forma directa a las trabajadoras sexuales»

El Colectivo de Prostitutas de Sevilla ha mostrado su malestar con dos comparsas del Carnaval de Cádiz por sus letras contra los 'puteros', al consideras que esas mismas coplas « atacan de forma directa a las trabajadoras sexuales, su contexto y sus vidas ». Es la respuesta de esta organización a los pasodobles de 'We Can do... Carnaval' de Marta Ortiz y 'Los conquistadores' de Germán García Rendón.

«Las prostitutas no hemos estado calladas nunca , y menos recientemente, como demuestra la aprobación de la ley del Sólo sí es sí, eliminando la persecución de nuestros domicilios y espacios de trabajo». Desde el colectivo se alegran de que la comparsa femenina haya roto el techo de cristal y sirva para visualizar a la mujer en el Carnaval. Pero «como feministas nos entristece ver a mujeres defendiendo un feminismo hegemónico, exclusivo, privilegiado y que no duda en pisar a otras para avanzar»

Somos conscientes de que la manera de combatir la idea de que pagar por sexo es un derecho se combate con una buena educación sexual, no mediante la estigmatización, dejando de referirse a otros como 'objetos' o 'esclavas' que debemos de ser salvadas , en lugar de mujeres que ejercemos el trabajo sexual como forma de supervivencia ante el sistema desigual en el que vivimos. Es un concepto de prostituta que anula y silencia nuestras voces, obviando nuestro consentimiento».

«Esta letra, junto a la de la comparsa Los conquistadores (de Germán G. Rendón) evidencia algo que el movimiento de las trabajadoras sexuales viene señalando desde hace años: quienes dan estos discursos no tienen ninguna propuesta más que multar o encarcelar a los distintos sujetos que intervienen en la prostitución, obviando factores estructurales como La Ley de Extranjería, que envía a muchas mujeres a la prostitución. Las mismas que luego son expulsadas por carecer de regulación administrativa».

«Como conocedoras de la realidad del trabajo sexual en primera persona, les decimos que revisen sus fronteras, su blanquitud y su privilegio... que exijan planes de empleo que no precaricen a las mujeres que quieren dejar la prostitución, que combatan la transfobia y los discursos del odio al que las personas trans estamos asistiendo, y que se posicionen en contra de cualquier intento de criminalización.

Para quienes defienden la abolición como única solución al problema les preguntamos: ¿Clandestinas o con derechos?» «Menos putofobia y más carnaval».

Esta es la letra del pasodoble de 'We Can do Carnaval...' al que hace referencia la protesta.

Puta

Objeto cosificado

Maltratado y humillado

Resignado y silenciado

Puta

Agujero para el ocio

El estigma de un negocio

Que sustenta el patriarcado

Hablo de esclavas

De tratas y proxenetismo

Calladas por el cinismo

De cómplices y puteros

Que en su poder

Establecen las relaciones

Poder que sobre el dinero

Legitima sus acciones

En la cuestión

En el centro de la cuestión

No radica mi decisión

A elegir si quiero venderme.

Es preguntarse

Cómo llegaste a aprender

A asumir y reconocer

Tu derecho a comprar mujeres.

Inconcebible,

Cuando sea inconcebible,

Que mi cuerpo sea vendible

La guerra estará ganada.

Pero mientras que no pase será obligado

No mirar a otro lado

Con más asco que vergüenza

Porque escucha, no eres impune

Yo te señalo y condenaré

Hasta que mi voz se apague

Mi cuerpo no es un objeto

Contiene alma, felicidad,

Y libertades

We Can Do

Y esta es la letra de 'Los conquistadores':

No te ofendas

cuando hablo de ti

si te llamo putero

porque practicas

arte medieval

con la prostitución

Tu no te ofendas

aunque creas que todo lo compra el dinero,

si sometiendo a una mujer esclava

crees comprar amor

Si eres putero

es porque compras

trata y ruina a cambio de su piel

en un burdel

donde ellas fingen obligadas

porque nunca estarían por placer

contigo en la cama

Y como eres un putero

compras mercancía

anunciada en un folleto impresa en un papel

que en el cristal de tu coche lucía

con copa y hotel

Si eres putero es porque creo que también piensas

que una mujer se puede abrir de piernas

cuando falte el pan

Sin importarte,

porque ni te imaginas

que sea tu hija

o que es tu madre

Mientras existas putero

existirá la explotación

una niña en el suelo

en tu paredón

Mientras existas, putero

sembrando la tortura

con poder, orgasmo y piel desnuda.

Tú no te ofendas putero, que tuya es la culpa

mientras que existas, putero

a una mujer la harán puta.

