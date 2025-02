Las puntos del COAC 2022 de las comparsas: Los Renacidos empezó primera y We Can do... sexta en preliminares

El jurado oficial del COAC 2022 ya ha hecho públicos los puntos de las comparsas que han participado este año en el Concurso de coplas de Carnaval del Gran Teatro Falla.

En preliminares , la comparsa 'Los renacidos' de Miguel Ángel García Argüez 'Chapa' y Raúl Cabrera, con el grupo de Juan Carlso Aragón, fue la que más gustó y de forma muy destacada, con 218,9 puntos. Seguida de lejos por 'Los sumisos' de Martínez Ares (203,46) y 'La brigada' de Tino Tovar (202,34). Sin duda las tres agrupaciones con más renombre. El cuarto que habría pasado a la final en ese primer pase fue 'Los originales' de Jona.

Curiosamente, la comparsa de Marta Ortiz Deusto, 'We can do... Carnaval' arrancó en sexta posición , por detrás de 'La boquita prestá' de Quique Remolino, a la que seuperó en la siguiente fase. En semifinales sobresalió enormemente la cantera, el grupo de Piru y Tomate. 'Después de Cádiz, nihablar' empezó séptima pero con su actuación en esa segunda fase, la mejor a tenor de los puntos del jurado, le catapultó al subcampeonato.

'Los quinquis' de José Antonio Vera Luque inició la competición muy retrasada, novena, con 182,33 puntos , y su pase en semifinales le llevó a ser sólo séptimo. Veleros empezó octava (186,89) mientras que 'Los viajantes' de Bustelo y Cardoso eran décimos en clasificatoria.

La manera de puntuar, tan baja, ha sido muy discutida. Agrupaciones como 'Los indomables' de David Carapapa, 'El club de los ignorantes' de Fran Quintana, 'Los conquistadores' de Germán Rendón y '¿Me meto o no me meto?' de Iván Romero estaban por debajo de los 180 puntos, lo mínimo para pasar a cuartos en un Concurso normal. El corte lo marcaría la comparsa de Bustelo.

En semifinales hay un desfase importante para el jurado en la valoración de las agrupaciones. El pase de 'We Can do... Carnaval' es mejor que el de 'Los sumisos', y es que el pasodoble a Kichi es puntuado muy bajo por algún vocal. En esa segunda intervención se dispara La cantera (244,43) y se hunde 'Los renacidos'. No sólo es que no gustara la temática de los pasodobles (coincidió el de Andalucía con Tino y los jóvenes con Piru), es que hasta les parece mal la afinación. Entra cuarta en la final y casi de milagro , subiendo de nuevo a la tercera posición en ese viernes.

También se despeña 'La brigada' de Tovar y Subiela, que pasa de ser tercera a novena en solo una fase . Se aprecia el intento de recolocar a la comparsa de Vera, con los cuplés puntuados muy bajos, pero ya sólo les da para ser séptima (es la quinta en semis). En esta fase es cuando dan el estirón los jóvenes y el grupo de Marta Ortiz.

¿Cómo hubiera sido la clasificación sólo con el pase de clasificatoria?

1 Los renacidos 218,9

2 Los sumisos 203,46

3. La Brigada 202,34

4. Los originales 198,24

5. La boquita prestá 196,14

6. We can do... Carnaval 195,72

7. Después de Cádiz ni hablar 192,79

8. Los veleros 186,89

9. Los quinquis 182,3

¿Cómo hubiera sido la clasificación sólo con el pase de semifinales?

Después de Cádiz 244,43

We can do... Carnaval 238,46

Los sumisos 237,79

La boquita prestá 226,6

Los quinquis 222,96

Los originales 215,22

Los veleros 214,41

Los renacidos 212,5

La brigada 200,55