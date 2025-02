Iván Romero: «El cuarteto necesita que haya pelea en la modalidad hasta el final»

Iván Romero Castellón regresaba al Gran Teatro Falla con un cuarteto que fusiona sus dos últimos grupos en la modalidad, el compuesto por sus hermanos Borja y Yeray junto a Pedro Tamayo y el formado por Leo Power y Miguel Fernández. Y lo ha hecho con buenas sensaciones y la aprobación del respetable.

«Nos hemos encontrado muy bien y además veníamos muy ensayaditos. Aunque es verdad que esto es un melón sin calar que hasta que no vienes aquí, no sabes si va a funcionar o no», comentaba el autor en los pasillos tras la actuación.

La conexión con el público existe: «Siempre está con nosotros, muchas veces creo que nos da más de lo que le damos a nosotros». Pero expone que hasta que «no ves que lo que has escrito va entrando y los personajes van calando», no empiezan verdaderamente a disfrutar.

Para Iván es especial juntar a sus hermanos con Leo y Miguel, «que habían estado en una etapa más complicadilla», aunque a la hora de construir el cuarteto tenía una mayor dificultad: «Sabía a lo que me enfrentaba, con los seis personajes, con una trama y entre medias meter los golpes era un reto. Y creo que lo hemos conseguido».

En la modalidad este año están todos los gallitos a excepción del cuarteto de Morera, que por cuestiones laborales no está en el Concurso. Eso augura una dura pugna: «Habrá pelea, pero el cuarteto necesita que la haya hasta el final y que la modalidad se mantenga».

El futuro depende de la cantera, donde hay un gran número de cuartetos: «Ojalá aguanten por lo menos la mitad y suban a adultos. Sé que es muy complicado porque en juveniles ya no son ni hombres ni niños y se aburren y el repertorio en adultos se duplica. Que aguanten y sigan».

Entre tanto, Romero aprovecha que en esta edición no saca la comparsa y asegura que tiene preparado ya el futuro pase para los cuartos de final y también para las semifinales. «Y ojalá que nos veamos aquí el día 9», comenta respecto a una posible presencia en la Final.