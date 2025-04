Final del Falla: Los 13 finalistas del COAC 2023 que buscan su noche de suerte

En la noche de este viernes 17 de febrero tendrá lugar en el teatro Falla la Gran Final del COAC 2023, en la que 13 agrupaciones finalistas debutarán en una de las citas imprescindibles dentro del calendario festivo de Cádiz en particular, pero también de buena parte de Andalucía y de España.

El Carnaval de Cádiz vive su fiesta grande, en la que las coplas y el posterior fallo dan paso a la fiesta en la calle, con la presencia de cientos de agrupaciones ilegales y decenas de romanceros.

Qué le vamos a contar que haya vivido (u oído) usted ya. Esta víspera dorada del Carnaval callejero que es la gran final del COAC 2023 tiene trece protagonistas. El número, que no le engañe la superstición, no es en absoluto de mala suerte. La fortuna ha acompañado a cada una de las agrupaciones que este viernes se medirán en las tablas del teatro.

Y es que pese a haber exhibido todos una notable calidad, han tenido que pasar el corte de un exigente jurado que también ha dejado en el camino a agrupaciones que daban por hecho su pase a la cita de hoy. (En este enlace, puede ver los cajonazos de este año y, en este, los puntos de las agrupaciones que no han pasado de ronda.)

De hecho, hasta el jurado de LA VOZ ha tenido varias disonancias con el jurado oficial del Concurso del Carnaval de Cádiz. Pese a tener un 85% de coincidencias , y estar de acuerdo en 11 de las 13 seleccionadas para la Final, el jurado de este periódico dejaba en semifinales a la chirigota To me pasa a mí, los desgraciaítos y a la comparsa Cádiz de mi alma.

En su lugar, en esta última ronda del COAC colocaba a la chirigota de Vera Luque, El Frente Talibán de la República Irreverente de Kadikadistán y a la comparsa Los peliculeros, conocida como 'la comparsa de Jona'.

Pero como dijo Tino Tovar (tras uno de los beef de este concurso), ese agua pasada no va a mover el molino de esta Final.

Una Final que comenzará tras el homenaje a Enrique Villegas, a quien está dedicado el COAC 2023. Hay que recordar que el célebre comparsista falleció en el año 2015 y que está considerado como uno de los grandes popes de la modalidad. Uno de los motivos para este homenaje es que en 2023 se cumple el centenario de su nacimiento.

Será a las 20.30 horas de este viernes 17 de febrero cuando con dicho homenaje a Villegas dará comienzo la Final que, con sus trece agrupaciones, podría prolongarse hasta las 7.30 horas de la mañana. Será la antología 'Recuerdo' la que cante las primeras coplas de la noche. Cuando termine, habrá una proyección para recordar a los carnavaleros que han fallecido desde el último año.

Curiosamente, pese a las críticas por la tardanza de las sesiones, es posible que este año la Final sea de las más breves, dado que sólo un cuarteto ha pasado de semifinales.

Coro El día de mañana

El coro de los Estudiantes, de Antonio Bayón y Rubén Cao, quiere revalidar el primer premio que consiguió el pasado año con Pachamama. El grupo encargado de abrir la última sesión de adultos del COAC 2023 se caracteriza por su espectacular puesta en escena que, este año, es una propuesta retrofuturista que llena el Falla de luces de colores.

Su estilo está dentro de la corriente renovadora de la modalidad menos en el tango, donde tratan de no salirse en exceso del canon. Sus letras y, sobre todo, sus músicas son una invitación a la fiesta y a la alegría, para disfrutar en la tele, en el teatro y en la calle.

A buen seguro, caldeará el ambiente para el resto de competidores y dejará cuplés divertidos marca de la casa.

Paso de la agrupación por semifinales

Hora estimada de actuación 21:15

Chirigota Vamo a escuchá (chirigota callejera)

Una de las dos chirigota de los Molina (la otra que ha participado en este COAC 2023 ha sido la de Los Sinceros) ha conseguido meterse en la Final a base de poca vergüenza y de llevar el sabor del carnaval callejero hasta el teatro. A quienes les guste el humor sin filtro, sin miedo a caer en el exabrupto oportuno, disfrutará de una chirigota que ha llevado a otra dimensión las cupletinas (las tandas de cuplés que se cantan en lugar de una sola pieza).

En todo el repertorio, y en especial en los pasodobles, la agrupación de Jesús Selma y José Antonio Molina hace gala de una pasión en la interpretación como pocas en el concurso. Con el apoyo de Kioke Remolino, ha sido una agrupación que ha ido claramente de menos a más, lo que es una ventaja en un concurso con tantas fases y tanta duración.

Paso de la agrupación por semifinales

Hora estimada de actuación:22.00

Comparsa Los esclavos

El que fuera grupo de Juan Carlos Aragón ha dejado en parte el estilo de su antiguo autor para adaptarse más al estilo de su letrista, Miguel Ángel García Argüez, 'El Chapa', que, con Raúl Cabrera en la parte musical, le ha dado un nuevo aire a la comparsa.

El grupo tiene una gran fuerza y ha sabido construir un repertorio que va entrando mejor en cada pase. En los pasodobles se comprueba que el Chapa, además de autor, es poeta y sabe conjugar la crítica social son letras que son pura literatura. Habrá que estar atentos a los pasodobles que trae a la Final, sabedor de que serán los que marquen la diferencia y los que más llegarán por la difusión de la emisión.

Si aún no los ha escuchado, deténgase en el estribillo, uno de los más bonitos el Concurso del Carnaval de Cádiz y que cuenta con la dificultad extra de un silbado conjunto. El forillo, parte imprescindible del desarrollo.

Paso de la agrupación por semifinales

Hora estimada de actuación: 22.40

Cuarteto Escuela taller de gladiadores El Pópulo

El cuarteto de Miguel Ángel Moreno y José Manuel Cossi se enfrenta al reto de ser el único representante de la modalidad en la Final. Ya en semifinales, fue el único cuarteto. La agrupación compite pues contra sí misma, contra el recuerdo de aquellos Ultraortodoxos de los Callejones Cardoso que se hicieron con el primer premio en el carnaval de verano.

Este año, han mantenido el estilo propio de la agrupación: letras con una gran carga de maldad, muchas referencias locales y un desarrollo rimado y clásico. Caso aparte es la interpretación de sus cuatro integrantes (Gago, Chico, Figue y Migue) y su capacidad para conectar con el público. Las parodias van desarrollando una historia en la que se pone el acento en las similitudes del Concurso del Falla con las peleas de gladiadores. En los cuplés, no dejan títere con cabeza.

Paso de la agrupación por semifinales

Hora estimada de actuación 23.30

Coro La Voz

El coro de Luis Rivero ha tenido la buena o mala fortuna de abrir cada una de las fases del Concurso. Eso le ha permitido ir marcando el paso al resto de agrupaciones a lo largo del COAC. Desde su primer pase, ha destacado por la excelencia vocal de los componentes y su llamativa y blanquísima puesta en escena, con interpretaciones desde distintos puntos del teatro incluidas.

De un estilo, en algunas facetas, similar al de los Estudiantes, este año han apostado por hacer de su fuerza vocal el hilo conductor y dejar de lado las coreografías. El invento de dividir los cuplés en dos, con una interpretación masculina y otra femenina ha funcionado a la perfección. Su popurrí es, como todos los de la agrupación, una belleza que, en algunos casos, se aleja con libertad del Carnaval. Pero que los prejuicios no le impidan disfrutar del que es uno de los grandes representantes de la modalidad.

Paso de la agrupación por semifinales

Hora estimada de actuación 00.20

Chirigota To me pasa a mí, los desgraciaítos

Venían precedidos de la fama lograda hace dos años con Los Impacientes y la chirigota de Puerto Real, surgida de las genialidades de Antoñito y Fermín y con el toque mágico del Tomate, han conseguido repetir final. Su repertorio se caracteriza por estar muy metido al tipo e introducir un buen número de partes actuadas como complemento a las letras. Han sabido aprovechar todas las desgracias (reales o buscadas) para hacerse su hueco en la última fase del concurso del Carnaval de Cádiz.

En preliminares tuvieron un incidente con la publicidad de Barbadillo (dilloBarba desde entonces) al que han sacado punta en el resto del Concurso. En el último pase parecieron dar un pasito atrás, si bien superar la actuación de Cuartos con el telón bajado era difícil de superar. La chirigota lo tendrá difícil para sorprender, pero si algo han demostrado en los últimos años en el concurso es que su capacidad de imaginación es difícilmente superable.

Paso de la agrupación por semifinales

Hora estimada de actuación 1.00

Comparsa La ciudad invisible

Repetir aquello de que llega la hora de Don Antonio sería tan redundante como certero. El laureado autor, que defiende el primer premio de 2022 de Los Sumisos, ha completado una trilogía con su propuesta subterránea, llena de poesía y referencias internas no siempre fáciles de descubrir. La agrupación sabe que es una de las más esperadas de cada concurso y sabe sacarle punto a esa situación.

De las letras, poco que decir. El niño de Santa María es un especialista en combinar pasodobles de guillotina, en los que no teme tocar ninguna temática sensible (los aficionados el Carnaval, la iglesia, el machismo, la memoria histórica, la Alcaldía de Cádiz) con otros sentimentales y melancólicos. A ellos siguen unos cuplés a un casi siempre buen nivel.Su popurrí, algo barroco, se disfruta más en cada pase y cuenta incluso con una pequeña parte bailable de despedida de música pegadiza. Adiós, adiós, adiós, no voy pa la Prevención...

Paso de la agrupación por semifinales

Hora estimada de actuación 1.40

DESCANSO

Si está usted en el teatro, éste es el momento de ir al ambigú. No sea malage, no aproveche cuando actúen los coros.Si está usted en casa viendo la Final, recuerde que una opción a la cafeína y a los frutos secos, si quiere mantenerse despierto, es la fruta. El consumo de sus azúcares tiene un poder reactivante en el organismo.

Hora estimada 2.20

Coro Los negros (Cádiz)

Quien ya cerca de las tres de la mañana y tras el descanso se haya dormido se sobresaltará con el torrente vocal que sale de las gargantas de los componentes del coro de David Fernández y José Manuel Pedrosa. Pero cuidado, que también son capaces de mecer al más irredento aficionado cuando llegue el momento. El grupo es uno de los que mejor funciona del Concurso y han sabido acompañarse de una orquesta (y una composición) que se compagina con ellos a la perfección.

La idea de cuervos, entendidos como los pájaros que acompañaban a Dumbo, se ha ido comprendiendo mejor con cada pase y, aunque nos repitamos, eso es algo que beneficia a las agrupaciones (ya que no hay nada peor que sonar a repetido en la Final del COAC). Su tango al vocabulario de Cádiz en semifinales ha sido una de las composiciones más meritorias del Concurso.

Paso de la agrupación por semifinales

Hora estimada de actuación 2.45

Chirigota Los Viñanos (Cádiz)

Pura esencia de La Viña. La de Manolín Santander, Carlitos Pérez y José Manuel Sánchez Reyes es la única chirigota de Cádiz capital en esta atípica Final y sacará a relucir esta circunstancia en su pase de esta noche. El semifinales, el grupo ya lo advirtió: será la chirigota pura de Cádiz para los restos.

La agrupación trae una pasión desbordante y saca partido de la capacidad de interpretación tanto de Manolín como de Carlitos Pérez, que en ocasiones ha servido para tapar algún bajoncillo en las letras. Pese a ser una chirigota, son los pasodobles, con su inconfundible soniquete, su fuerte. La competencia de esta noche será atroz, pero ellos

Paso de la agrupación por semifinales

Hora estimada de actuación 3.30

Cádiz de mi alma (Cádiz)

La comparsa de Manolo Cornejo es de esos grupos que no estaba prácticamente en ninguna quiniela de los aficionados pero que, una vez dentro, tampoco desentona.

En especial por la cuidadísima afinación que lleva el grupo que, pese a la juventud reinante, suena compacto como las agrupaciones más veteranas.El tipo que lucen es puramente clásico, van de comparsa, y ese estilo se transmite a su interpretación, en la que se pone todo el peso en el repertorio y la música.

Los pasodobles (los de semifinales, a la dependencia y al futuro fueron especialmente emotivos) no sólo han catapultado a la agrupación a la cita de este viernes 17 de febrero, sino que han demostrado que Cornejo es de esos autores a los que habrá (hay) que estar muy atentos.

Paso de la agrupación por semifinales

Hora estimada de actuación 4.10

Coro Los Martínez (Cádiz)

La agrupación concentra buena parte de las miradas de la Final por el triste fallecimiento de su autor, Julio Pardo Merelo.

Pese al mazazo del grupo (del que es coautor y componente su hijo, Julio Pardo Carrillo), el coro ha decidido continuar adelante en el Concurso como homenaje a quien ha sido su alma mater desde los años 80. Pero que nadie piense que Los Martínez ha llegado a la Final como un acto de caridad.

El grupo de Pardo estaba en todas las quinielas desde el principio por méritos propios, por su propuesta alegre y vitalista (que incluye una pequeña parodia del cuartetero Javier Aguilera en el arranque) y la exhibición de voces que han realizado en cada pase (el torrente del Tron ha dado lugar a algunos de los memes más compartidos de redes sociales).

Pardo, en una entrevista concedida a esta periódico antes del primer pase, destacaba cómo el coro había sido capaz de presentar esta idea tan renovada sin perder su esencia (en la que se ha recuperado a Antonio Rivas como letrista). Los tangos este año vienen sin pelos en la legua, como la dura letra dedicada a Kichi y a la ciudad en su conjunto.

Paso de la agrupación por semifinales

Hora estimada de actuación 5.00

Los mi alma (La Rinconada)

A estas alturas del Concurso, si sólo lo ha seguido un poco por los medios de comunicación o por las redes sociales, estará familiarizado con aquello de «Soy mi alma, que se aparece en forma de fantasma...» que la chirigota de Antonio Álvarez, 'Bizcocho', canta en su presentación y en la parte final del popurrí.

Se puede decir que ha sido, con independencia de lo que esta madrugada dictamine el jurado del Concurso, la chirigota que más pasiones ha levantado este año (con permiso, quizá, de la chirigota de Santoña).

La fantasmagórica puesta en escena de este año ya hizo que el público se entregara y la sucesión de pamplinas durante el todo el repertorio, que se rindiera.

Quizá su pase más flojo fuera el de semifinales, por lo que a buen seguro las letras más potentes (y más irreverentes) se reservarán para la final del COAC esta noche. Su popurrí es uno de los más divertidos del Concurso y habrá que comprobar si siguen con ese pique con el cuarteto de Gago.

Paso de la agrupación por semifinales

Hora estimada de actuación 5.40

Comparsa El embrujo de Cádiz (Cádiz)

Vamos repetir algo que llevamos escribiendo desde hace cuatro años: la comparsa de la cantera es una de las promesas de este Carnaval. Y mientras señalábamos la juventud de sus componentes y autores (Piru y Tomate) la comparsa se iba consolidando como una de las más fuertes de la modalidad. No como una invitada amable a cada Final, sino como una de esas a las que hay que batir sin piedad. Ellos, con esa dulzura y aparente candidez, no la tienen.

La propuesta de este año es un indisimulado homenaje a El Brujo, de Martínez Ares (a quien dedicaron un pasodoble en preliminares). Saben combinar en su repertorio lo emotivo con lo divertido, con unos juegos musicales muy pegadizos amparados por las voces de sus componentes. Pese a saber cantarle a los problemas y preocupaciones de la juventud, no desdeñan la reivindicación del Cádiz clásico y de lo que aprendieron de sus mayores.

Paso de la agrupación por semifinales

Hora estimada de actuación 6.30 horas