Fariña de mis ojos: Una chirigota de Cádiz

COAC 2023 Fariña de mis ojos Autor: Eder Rey y José Mari Barranco

AHÍ AHÍ

Una chirigota de Cádiz venida desde Santoña. Lo mejor que se le puede decir a esta chirigota es su apuesta por el tipo y el contenido más allá de aderezos que adornen el repertorio. Ellos llevan tres pases trayendo letras. Innovando e intentando mantener el ritmo de un Concurso que no perdona. En la noche de semifinal, un pasodoble a Julio Pardo y otro al Carnaval de Cádiz fueron las dos letras serias del repertorio de estos cántabros. En los cuplés, allá donde la fariña se compra cara, tampoco desentonaron.

El primer pasodoble de esta chirigota iba para los coros. El homenaje a Julio Pardo era una letra sincera de estos chirigoteros. Un pasodoble que, además, está bien tirado al ser ellos los chirigoteros que más carga le han dado a los coros en este Concurso. El Lacio, Carlos Pérez, Bienvenido, Martín, Villegas, Pedro Romero. Hablan de las fuentes de las que han bebido estos chirigoteros. Era una bonita letra al Carnaval de Cádiz.

El sueño de la final quedaba más allá del cuplé. El teatro los acogió con gritos de 'Santoña a la final', pero la realidad fue que la tanda no fue como la de cuartos. Esta fue más efectista que graciosa, pero ellos no compiten contra lo que hicieron, sino con los compañeros que tienen al lado. Y no es menos cierto que lo que se dice en cuplés, nadie ha pegado. El primero fue a la chirigota de San José de la Rinconada. «Al Bizcocho podéis decir sin tapujos, los muertos de Sevilla». El segundo, a Macarena Olona. Ella ha perdido los estribos estos últimos días gracias a la fariña. Tanda fresca y con efecto.

El popurrí, una vez más, les funciona de maravilla. La sensación es que a la chirigota de Santoña se le pide un golpetazo para colarse en la finalísima. El golpetazo no fue tal, pero tampoco se fueron a la lona. Estarán en la pelea.