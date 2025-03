Suso: «Para mí sería un sueño jugar en el Cádiz CF»

30 años de edad tiene ya Suso, aquel joven talento de la cantera del Cádiz CF que nunca llegó a debutar con el primer equipo. Cuando era un juvenil prometedor se fijó el Liverpool en él y el gaditano se marchó a la aventura inglesa.

Ahí comenzó una extensa trayectoria en la que no se hizo con un sitio en el club de Anfield Road, pero sí se dejó notar en San Siro con el Milan, otro de los grandes de Europa. Allí recaló después de una temporada cedido en el Almería cuando apenas tenía 20 años de edad.

También pasó por las filas del Genoa en el Calcio hasta que se convirtió en jugador del Sevilla FC, donde Suso lleva desde la temporada 2019/2020.

Quien fuese internacional con la selección española no es titular indiscutible con el equipo de Nervión. Sin embargo, Suso sí fue titular en la última visita del Sevilla FC a Cádiz en una cita que acabó en empate (2-2).

Este domingo Suso acudió como protagonista a Gol a Gol, el programa de Canal Sur TV en el que no hace mucho tiempo estuvo presente Manuel Vizcaíno, presidente del Cádiz CF.

Inevitablemente tenía que entrar en escena su vínculo con el Cádiz CF. Los telespectadores no dudaron en preguntarle por el club de su ciudad y el presentador Ángel Acién transmitió esa cuestión con la siguiente pregunta: «¿En los sueños de Suso está vestir de amarillo antes de colgar las botas?».

🗣️ ¡@suso30oficial no esconde su sueño de vestir la camiseta del @Cadiz_CF antes de retirarse!



Suso respondió: «El Cádiz CF es mi equipo y yo soy del Cádiz CF. Otra cosa es que a lo mejor no lo muestre, pero yo soy del Cádiz CF. ¿Si es un sueño para mí? Pues te diría que sí?».

Y el atacante gaditano del Sevilla FC añadió: «El Cádiz CF es el equipo en el que me he criado, donde he jugado, del que he salido. Yo soy de 'Cadi, Cadi', de Cádiz ciudad».

Para terminar rematando: «Yo nunca le llamo Nuevo Mirandilla, pero he visto cómo lo han hecho nuevo y en ese estadio he visto a Lucas Lobos, Fleurquin, Pavoni... Yo iba todos los fines de semana y lo he visto todo».