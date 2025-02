Pleno al quince del Virgili (8-6)

El Cádiz CF Virgili conseguía al mediodía de este domingo una nueva victoria en liga ante el Puntarrón Futsal, la quinta de los cinco partidos jugados de la presente temporada. Un nuevo partido sin brillantez de los amarillos y cargado de errores, ya que hasta cinco de los seis goles del equipo visitante vinieron por fallos en defensa de los jugadores del equipo gaditano.

A los dos minutos de partido, la primera ocasión del partido fue materializada en gol por el Puntarrón por medio de Salva, aprovechando el primer regalo en defensa, pero el Cádiz CF Virgili se recompuso y lograba empatar el partido por medio de Castilla dos minutos después, adelantándose en el electrónico en el minuto 6 con el tanto de Óscar Rodríguez desde la banda izquierda, en el que ha sido el partido de su regreso a las pistas tras una lesión que desde verano le había imposibilitado jugar.

Pelu tuvo una clara ocasión salvada por José Carlos y poco después llegaba el empate del Puntarrón Futsal anotado por Carlos de cabeza en el minuto 8, aprovechando que tras una parada de Hilario el balón dio en el larguero y salió rechazado directamente hacia el jugador del equipo murciano; y un minuto después el Puntarrón Futsal se puso por delante aprovechando un nuevo regalo del Cádiz CF Virgili, anotando gol Pablo casi a placer.

El Cádiz CF Virgili llegó a las cinco faltas en la primera parte, salvando tanto la defensa como Hilario dos peligrosos tiros directos desde la frontal, pero la expulsión de Javi en el minuto 17 por propinarle un manotazo en la cara a Pelu dejó momentáneamente en superioridad al equipo de Francisco Javier Aragón, aprovechándola Óscar Lojo para hacer el 3-3 en el minuto 18; y tras una buena parada de José Carlos a disparo de Isra Richarte, en la jugada posterior Saúl Olmo hacía el 4-3 en una contra asistido por Lojo. A falta de un segundo para el segundo tiempo fue expulsado Loren, por lo que el Cádiz CF Virgili comenzaría la segunda parte en superioridad numérica en pista.

Intentó el equipo amarillo atacar con todo en los primeros compases de la segunda mitad y Aarón Nimo gozó de dos ocasiones solo ante la portería, pero no estuvo acertado y el Cádiz CF Virgili no aprovechó la superioridad en los casi dos minutos iniciales. Y de tanto perdonar llegó el 4-4 tras un nuevo regalo de la defensa del equipo gaditano, anotado por Salva a placer ante un Kako, que salió en la segunda mitad sustituyendo a Hilario, que poco pudo hacer, pero que luego demostró sus cualidades con buenas intervenciones ante diferentes jugadas del equipo visitante. No fue hasta el minuto 52 cuando Saúl Olmo en una contra también asistido por Óscar Lojo hacía el 5-4.

Óscar Rodríguez gozaba de una clara ocasión salvada por el meta del equipo murciano de la segunda mitad, Ángel, y en la jugada posterior, en el minuto 35 hacía el 6-4 al segundo palo con Óscar Lojo como asistente. El técnico visitante, Fran Menchón dispuso a Salva como portero-jugador y así recortaron distancias en el minuto 36 con tanto de Gonzalo; pero casi sin saborear el tanto, una falta fuera del área de Ángel fue objeto de la sexta falta de la segunda parte para Puntarrón Futsal y el doble penalti fue anotado por Diego Gallego. De nuevo con portero-jugador en pista el Cádiz CF Virgili aprovechaba por medio de Óscar Lojo una recuperación en defensa plantándose solo en la portería y marcando sin portero el 8-5 en el minuto 38; y el resultado se cerró en 8-6 con el gol de Pablo en el minuto 39, tras una excelente parada de Kako cuyo rechace fue aprovechado por e jugador del equipo murciano. Antes de acabar el partido Carlos estrellaba en el larguero un balón que de haber entrado hubiese sido el séptimo tanto del Puntarrón Futsal, pero el marcador ya no se movió más y los amarillos celebraron con efusividad el resultado favorable y que de nuevo los tres puntos se quedaban en casa.

El próximo sábado el Cádiz CF Virgili se desplazará hasta la localidad murciana de Librilla para jugar el partido de la jornada 6, fijado a las 17:00 horas en el Pabellón Municipal de Deportes.