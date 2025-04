Real Unión - Cádiz CF: las notas de los jugadores

El Cádiz no fue capaz de superar al Real Unión de Irún y consuma un estrepitoso fracaso en Copa del Rey en la primera prueba para los amarillos. Las modificaciones en el once de Sergio González para dar minutos a los menos habituales no funcionaron y, probablemente, demostró el por qué no cuentan con más oportunidades en el campeonato liguero.

Los gaditanos se pusieron por delante en la segunda mitad con el tanto de Lucas Pérez, pero la falta de hambre y la poca intensidad condenaron a un equipo que huye de la Copa para, ojalá, centrarse en LaLiga.

Tan solo Iza Carcelén repetió titularidad con respecto a la alineación en el Santiago Bernabéu, y el técnico catalán optó por el canterano Lautaro Spatz en el eje de la zaga, además de refrescar al bloque con Diarra en el tramo final. Además, David Gil sustituyó a Ledesma bajo palos.

Así jugaron los cadistas David Gil Suficiente La Copa es su competición y no podrá jugarla más durante esta temporada. Realizó algunas intervenciones de mérito y no pudo hacer mucho en los goles irundarras. Iza Carcelén Insuficiente El portuense fue el único en repetir en el once con respecto a la propuesta inicial del Bernabéu y sufrió el acoso ofensivo de los locales. Fue sustituido en el descanso. Luis Hernández Insuficiente De los pocos titulares consolidados que partieron de inicio en el Stadium Gal. No pudo evitar el fracaso copero. Lautaro Spatz Insuficiente Debut del canterano con el primer equipo para olvidar. Pasó sin pena ni gloria por la eliminatoria y forma parte de la deblace en el torneo Arzamendia Insuficiente El paraguayo, a excepción del día del Betis, sigue sin aprovechar sus oportunidades. No ofrece garantías y tiene una toma de decisiones bastante desacertada. Antonio Blanco Bien Mucho criterio con el balón en sus pies y buena lectura táctica de las jugadas. Eso sí, inexistente en la brega física. Aprovechable en la medular, pero necesita dar un salto para jugar al más alto nivel. José Mari Insuficiente El roteño partió de inicio y fue sustituido en la segunda mitad. Dotó de mayor compostura a la medular, pero pasó prácticamente desapercibido. Awer Mabil Suficiente Ni chispa ni electricidad en banda en el último servicio del australiano antes de marcharse al Mundial. No se lo quiere perder. Thèo Bongonda Suficiente Sin incidencia en el choque Lucas Pérez Bien El gallego se mostró participativo y quiso formar parte de las acciones ofensivas amarillas. Anotó un tanto y provocó peligro, aunque no estuvo demasiado acertado. Álvaro Negredo Suficiente Aprovechó su oportunidad con un tanto. No opta por la solución más fácil en muchas situaciones, tratando de buscar lo más difícil, y eso complica muchas jugadas. La fina línea entre la genialidad y el desacierto. Iván Alejo Insuficiente Entró por Iza en el descanso y ocupó el lateral derecho. Frenó en cierta parte el acoso irundarra de la primera parte por ese costado, pero no estuvo bien. Tomás Alarcón Insuficiente Al chileno se le agotan las oportunidades en el Cádiz si sigue sin demostrar su capacidad para jugar a este nivel. Diarra Insuficiente No aportó la verticalidad y la profundidad que buscaba Sergio González con su incorporación al campo. Álvaro Giménez Insuficiente Escasos veinte minutos para un jugador que necesita mucho más para convencer a alguien. Estrelló un remate en el larguero. Brian Ocampo Insuficiente Saltó en los últimos diez minutos y, lejos de aportar un tanto ganador, observó desde el césped como el Real Unión consumaba el total fracaso amarillo en la competición.