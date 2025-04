Athletic - Cádiz (Previa): A la Catedral y sin confesar

Primera salida de vértigo de un Cádiz CF que solo ha ganado un partido de los tres disputados en su regreso a la máxima categoría y lo hizo, precisamente, fuera de su feudo, el que ha pasado de ser un fortín a convertirse casi que en su íntimo enemigo desde la era post-confinamiento.

La única victoria en Primera de este curso ocurrió en El Alcoraz y ante un Huesca que se vio sorprendido con un gol tempranero de Negredo que no supo combatir ante una muralla defensiva que, apenas unos días después, sí que fue ampliamente descosida por un Sevilla de mayor calidad que el conjunto oscense. Y como lo que predomina en esta Primera División es lo segundo, es decir, la calidad en los metros finales, los de la verdad, los de Álvaro Cervera llegan al Nuevo San Mamés con la lección bien aprendida, que no estudiada.

Hasta el momento, este Cádiz CF ha dado un poco de todo en estas tres jornadas que ya ha celebrado. Miedo, el que dio ante el Osasuna en su debut liguero. Respeto, como el que ofreció en Huesca, donde supo imponer su ley. Y pena, como la que dio ante el Sevilla, equipo al que le sacó los colores durante la primera mitad y parte de la segunda pero ante el que se acabó derrumbando por motivos propios del guion.

De hecho, fue gracias a la victoria en el Alto Aragón de la segunda jornada y tras el estropicio inicial ante el conjunto navarro desde donde Cervera comenzó a confiar en el que hasta ahora puede calificarse como su once de gala a la espera de la llegada de los obligados fichajes y de la adaptación de los mismos, como el del arquero Ledesma, que esta jornada ya ha dejado fuera de la convocatoria a Cifuentes, un portero que se ha quedado fuera de la convocatoria tras ser el titular las dos jornadas anteriores y ver como los canteranos David Gil y Juan Flere le pasaban por delante. Qué cosas más raras están pasando en este Cádiz CF de comienzos de temporada...

Así pues, y con el argentino bajo palos una vez que ha dejado atrás el coronavirus, el equipo que este jueves mida sus débiles pero valientes fuerzas ante el combinado vasco no debe diferenciarse mucho del formado por Iza, Cala, Marcos Mauro y Espino en la retaguardia. Le seguirán en la sala de máquinas Augusto Fernández y el roteño José Mari, que bien podría dejar su sitio al vasco Garrido, que debutaría así en el estadio de sus sueños. Como no puede ser de otro modo, Jorge Pombo, hasta el momento el que mejor del Cádiz CF se ha adaptado a la nueva categoría, seguirá partiendo desde la banda izquierda y se espera que Alejo juegue por la derecha debido a las molestias de Salvi esta semana. Álex Fernández actuará en la mediapunta y arriba estará Negredo. Un once peleón, bonito incluso, pero que a todas luces está muy lejos de lo que con seguridad pondrá en liza el Athletic, que con solo dos partidos jugados cuenta con los mismos puntos que el Cádiz CF después de perder en Granada (2-0) y vencer en Eibar (1-2). Será, pues, el primer encuentro de los leones esta campaña en su estadio y aunque, como todos, echarán en falta a su nutrida afición sí que estarán deseando jugar sobre la alfombra del Nuevo San Mamés, donde hace cinco años los pupilos de Claudio Barragán, entonces técnico del Cádiz CF, hicieran el carigato para tirar por la borda el que tuvo que ser el primer ascenso con Locos por el Balón al frente.

Pero de eso ya ha pasado mucho y desde entonces el Cádiz CF resurgió de sus cenizas de la mano de un entrenador que llega a la Nueva Catedral con un equipito con el que su presidente le ha hecho enfrentarse a unas primeras jornadas de las que muy seguramente saldrá muy dañado y en el pelotón de cola. Todo lo que no sea eso podrá ser visto como un nuevo milagro del señor de las gafas y sus pupilos.

Alineaciones probables:

Athletic: Unai Simón; Ander Capa, Unai Núñez, Iñigo Martínez, Yuri Berchiche; Dani García, Unai López; Iñaki Williams, Iker Muniain, Jon Morcillo y Raúl García.

Cádiz CF: Ledesma, Iza, Cala, Mauro, Espino, Augusto Fernández, José Mari, Pombo, Alejo, Álex y Negredo.

Árbitro: Pablo González Fuertes, asturiano

Estadio y hora: Nuevo San Mamés; 19.00