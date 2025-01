Medina Cantalejo contesta al Cádiz CF: "Si alguien piensa que puede arreglar el VAR, que venga"

El Cádiz fue apaleado por el arbitraje en su visita a Son Moix y el club, con Manuel Vizcaíno a la cabeza, manifestó su malestar mediante un comunicado titulado “Luis, arregla el VAR”. El Comité Técnico de Árbitros de la RFEF se ha reunido en el día de hoy para hacer un balance de los primeros dos tercios de la temporada. Su presidente, Luis Medina Cantalejo, ayudado de Carlos Clos Gómez, director técnico del VAR, y Alberto Undiano Mallenco, de la comisión técnica del CTA, ha hecho un análisis sobre la actualidad que rodea al mundo arbitral en muchas de sus aristas.

Posteriormente se ha iniciado una ronda de preguntas, y entre ellas se encontraba el asunto del comunicado y de la pancarta mostrada en la preferencia del Nuevo Mirandilla en el duelo frente al Celta de Vigo. En un principio, Medina Cantalejo parecía no mojarse. “Yo no voy a entrar en contestar lo que una afición o un equipo diga respecto a lo que opinan del VAR. Sobre arreglarlo o no arreglarlo: nosotros intentamos cada semana mejorar y que los problemas que haya sean solo de campo , que no sea de VAR.”.

Sin embargo, luego insinuaba que el conjunto que preside Manuel Vizcaíno no entendía la herramienta. “Otra cosa es que tú conozcas el funcionamiento del VAR. Si nosotros vamos y damos una charla, explicamos, y te enteras como poco de lo que ocurre, pues lo mismo…”. Por último, recordaba irónicamente que “el Comité está abierto, si alguien piensa que puede arreglar el VAR pues que venga. A lo mejor tiene la panacea de todo esto y estamos aquí haciendo el tonto. Yo entiendo que haya polémica y críticas, esto es fútbol. Mi mayor respeto a la opinión de ese equipo (el Cádiz) o de cualquiera, siempre que haya respeto hacia los míos” , finalizaba.