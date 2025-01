Hasta que Emery dijo basta

Se acabó lo que se daba. Así puede titularse la crónica de algo que comenzará a evidenciarse poco a poco y a medida que el Cádiz CF vaya siendo más estudiado por sus rivales, algo que en los arranques ligueros no suele ocurrir con tanta frecuencia dado que cada equipo trata de imponer su estilo antes que adecuarlo al de su rival de turno. Pero los puntos comienzan a importar más y sin duda el triunfo histórico en Valdebebas ante el Real Madrid de los hombres de Cervera no ha hecho más que acelerar la alarma 'anti-Cádiz CF'.

El partido ante el Villarreal puede servir de buen ejemplo. Sin duda, la presencia en el banquillo del otro submarino de Unai Emery , un estudioso del fútbol, no es más que un ingrediente más de lo que está por venir, pero que todo un Villarreal europeo venga a Carranza a jugar con la baraja de un recién ascendido dice mucho del trabajo que hay detrás del conjunto gaditano

Bastaba escuchar las palabras de Iborra recién terminado el partido en Carranza para hacerse una idea de que el Villarreal, que el jueves anterior al encuentro había jugado la Europa League, se había tomado el encuentro ante el Cádiz CF mucho más a conciencia de lo que pudo hacer el Real Madrid una semana antes. Tan a conciencia, que Iborra lo dejaba así de claro al final del duelo que acabó en tablas y sin goles. «Sabiamos que jugar contra el Cádiz CF no es nada fácil y lo hemos comprobado».

Tanto se tomó en serio el encuentro que el propio Emery llegaba a reconocer en rueda de prensa que el encuentro en Carranza lo había preparado teniendo en cuenta más la lay de Cervera que sus propias ideas. El técnico vasco llegó a decir que había cambiado el dibujo «para intentar abrir más los extremos y hacer que la defensa del Cadiz CF tuviera que abrirse para poderla atacar mejor».

En la misma línea, también comentó que «que tenia dos fórmulas de afrontar el partido. Hacerlo de tú a tú atacando y buscando goles (lo que podría dejar la puerta abierta a los contragolpes del Cadiz CF) o bien hacer un partido de control y haciendo siempre presión tras pérdida para no dejar que el Cadiz CF hiciera sus ataques por contragolpe». Por lo visto en el campo queda claro qué opción escogió para perjuicio del espectáculo.

Emery concluía diciendo que «el Cádiz CF no ha sido al contragolpe muy peligroso, pero para ganar hace falta un poquito más» . En eso coincidía con su colega en el otro banquillo, que vio un encuentro muy parecido al suyo.

Así comenzaba su rueda de prensa Cervera, que ya en los días previos al encuentro alabó a Emery, del que dijo que es una de sus referencias en la profesió. «Ellos tenían muy claro donde podían perder la pelota contra nosotros y no nos han dado posibilidad de ataque. Se ha resumido en una posesión de ellos y en una defensa nuestra, salvo alguna jugada aislada. Ellos han tenido dos acercamientos peligrosos y nosotros... bueno... Hemos sumado un punto, pero necesitamos hacer un poquito más con la pelota. Es bueno dejar la portería a cero contra el Madrid y el Villarreal y creo que desde esta manera podemos hacer algo en esta categoría”.

Más allá del gol anulado, Cervera dijo irse «contento a casa» tras sacarle un punto al Villarreal, que es «un equipo que está jugando en Europa y tiene una plantilla espectacular. El partido entiendo que a la gente no le haya gustado porque es un partido de fútbol profesional, no es un partido de fútbol para el espectador». Y es que cuando en los banquillos hay dos sabios de esto, lo más lógico es que no haya muchos errores en el campo y eso se traduce en que no haya goles.

El Cádiz CF fue maniatado en la misma manera que agobió al Villarreal, que no pudo hacer su juego después de un 5-3 en la Europa League en un encuentro que fue todo lo contrario al vivido en Carranza. Es más que posible que el estilo puesto en funcionamiento por Emery ante el Cádiz CF sea el más recurrido por equipos que hayan visto en el once de Cervera un fútbol aparentemente feo pero letal para quien no se lo tome en serio.