Cervera hace tambalear el proyecto de Zidane

Cuando en Cádiz aún se saborea y de qué manera, el triunfo contra el Real Madrid , en Valdebebas se intenta buscar en qué falló el equipo blanco.

Impotencia, lección de humildad, castigo a la indolencia, baño de realidad...Cualquiera de estos titulares resume lo que le ocurrió al Real Madrid para caer por primera vez en casa ante el Cádiz CF, un recién ascendido que le sacó los colores en todos los aspectos y está trabajado de maravilla por Álvaro Cervera . A una semana del clásico y en vísperas de iniciar la Champions ante el Shakhtar, el equipo merengue cosechó su primera derrota del curso y dejó una imagen que no invita al optimismo, aunque siempre sirve como consuelo de perdedor que el Barça también fracasara en su visita al Getafe.

Un año después de caer en Mallorca , también justo después de una jornada de selecciones en octubre, el Real Madrid tropezó de nuevo y en la misma piedra. Identicos y recurrentes errores que sacaron a relucir la peor cara del errante equipo dirigido por Zidane, quien evitó cualquier excusa y reconoció tras el partido que los amarillos merecieron irse incluso con dos o tres goles de ventaja . Mérito de los gaditanos, de su orden, rapidez, versatilidad y ambición , pero también fracaso de un Real Madrid desconectado, con actitud pasiva, rotaciones fallidas y ese preocupante bagaje goleador desde que no está Cristiano Ronaldo.

Si en el tramo final del curso pasado los blancos se esforzaron para, a falta de juego brillante, dar un paso al frente para convertir Valdebebas en un fortín, ser sólidos en defensa y encarrilar triunfos por la mínima que le hicieron campeón, el sábado volvieron a caerse con todo el equipo. Solo el portero belga Thibaut Courtois estuvo a la altura mínima exigible . El resto, sin tensión, sin juego, sin físico y sin aparentes ganas. En el fútbol moderno es muy difícil vencer andando a cualquier rival .

El primer señalado es Zidane , al que una buena parte de la crítica exige que no regale titularidades a jugadores que no se las merecen y que rote con más cabeza. Se le acusa de haber prescindido a la vez de Casemiro y Valverde y de colocar de pivote defensivo a Toni Kroos , el alemán que ya le ha dicho a su propio técnico que no quiere jugar en esa demarcación tan delicada que requiere un enorme despliegue físico y pierna dura.

Álvaro Cervera durante el partido ante el Real Madrid. L.V.

Álex superó a Nacho en el duelo de hermanos

Fracasó el 'plan B' de una plantilla corta de efectivos y que ha perdido jugadores como Gareth Bale y James Rodríguez. Los habituales suplentes no se reivindicaron, más bien todo lo contrario. La crítica apunta sobre todo a cuatro jugadores que considera fuera de forma, aparentemente acomodados: el canterano Nacho Fernández , muy superado por su hermano Álex en el Cádiz CF; Lucas Vázquez, improductivo en ataque; Marcelo , al que cada día cuesta más subir y sobre todo bajar a defender, e Isco Alarcón , fuera de forma, pasado seguramente de peso y sin el orgullo exigible para reclamar un puesto de titular en el Madrid y la vuelta a la selección.

Inquietan al madridismo la actitud, la vulnerabilidad en defensa y el poco físico en el centro del campo , pero también la falta de desequilibrio en ataque. La irregularidad de Vinícius le hace depender en exceso de la inspiración de Karim Benzema, autor del mejor disparo de su equipo, que se estrelló en el travesaño. Un Madrid que tira dos veces a la portería del Cádiz, que comete 67 pérdidas de balón y que anota solo seis goles en cinco jornadas, quedándose a cero en dos de ellas, tiene muy complicado poder aspirar a los grandes títulos.

Zidane está obligado a encontrar soluciones ofensivas , a lograr que Jovic se quite los miedos y sume a la causa y que los laterales sean más desequilibrantes. Sin Carvajal y sin Mendy, el Madrid fue un desastre en ambos costados. Le faltó incluso su tradicional ADN, ese carácter de las remontadas y los triunfos de casta. Suelen llevar la firma de Sergio Ramos, pero el sevillano se tuvo que retirar en el descanso por dolores en la rodilla con la que impactó con el Choco Lozano. Es solo un fuerte golpe y parece que llegará al clásico pero sin su espíritu, el Madrid es una caricatura. Y esperan Europa y el Barça.