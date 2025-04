El atacante cadista Awer Mabil ha concedido una entrevista a los medios oficiales del Cádiz CF en la que habla de este primer tramo de la temporada así como del papel de su Selección en el Mundial que pronto dará comienzo en Catar. De hecho, es el único jugador del conjunto gaditano que lo jugará después del descarte a última hora de Brian Ocampo.

Pero antes de centrarse en la cita intercontinental, Mabil repasa sus primeros meses defendiendo los colores del Cádiz CF en la Liga. «Siempre ha sido un sueño jugar en LaLiga y estar aquí ahora . No ha sido un comienzo fácil porque nos gustaría estar más arriba en la tabla. Y creo que nuestros aficionados y el club se lo merecen. Pero estamos trabajando duro cada día para lograr buenos resultados y brindar alegrías a nuestros aficionados», comenzaba diciendo desde la concentración de su selección.

No está contando apenas para su entrenador en el Cádiz CF, aunque él confía poco a poco en ir mejorando. Sobre todo, a medida que vaya adaptándose al fútbol español. «Me siento bien. Obviamente el idioma es difícil, pero estoy aprendiéndolo. Espero que pronto pueda transmitir mi personalidad, porque a veces es difícil hacer bromas cuando no conozco el idioma. Estoy intentando con todas mis fuerzas entender el idioma y hasta ahora todo va bien. Así que espero que para Navidad pueda hablarlo con fluidez».

Mabil es el primer australiano en la Liga española, algo que lleva a gala. Y desde luego, no le pesa. «No creo que sea una responsabilidad. Quien juega en LaLiga merece estar en LaLiga . Yo siempre llevo a mi país con orgullo. Soy un australiano orgulloso y siempre representaré a Australia de la mejor manera posible. Lucho para ser un ejemplo para los jóvenes en Australia, que ellos vean que es posible ir a la otra punta del mundo y jugar en España», dice.

Como bien dice, sus primeros pasos en Europa no están siendo muy fáciles, aunque confía en que el trabajo diario le vaya dando recompensas. «Siento esa responsabilidad en cierto sentido. Pero no me hace cambiar. Es sólo una motivación para mí para ser un buen ejemplo para quien me ve como un ejemplo. Y especialmente para los niños de donde vengo, quiero que sepan que es posible alcanzar todos sus sueños. Así que mi día a día está dedicado a sacar lo mejor de mi potencial y tratar de ser un ejemplo que puedan seguir y admirar porque no es fácil para ellos desde donde están», dice el jugador que creció en un campo de refugiados tras salir de su país natal, Kenia, por una guerra civil.

Igualmente, comenta que «en Australia quiero ser ese ejemplo para la próxima generación porque se trata de eso. Los jugadores van y vienen, pero para mí se trata de dar ese ejemplo».

¿Cómo está siendo su vida en Cádiz? «Muy buena. La gente de Cádiz es muy agradable, divertida, muy divertida. La vida en Cádiz es genial. En cuanto al fútbol, me gustaría obviamente jugar más, pero tengo que trabajar más duro y seguir mejorando. Y una vez que llegue mi oportunidad, la aprovecharé», sueña

Y en cuanto a la afición del Cádiz, comenta que «es mágica. Creo que siempre en el estadio son muy eléctricos. Sé que no ha sido un buen comienzo para el club. Pero la afición siempre está ahí con nosotros, que es lo más importante. Nosotros, los jugadores, lo apreciamos mucho. Lo que me gusta es la lealtad que tienen por el club.Y por eso trabajamos muy duro cada día. Aparte del último partido, en las últimas dos semanas hemos obtenido mejores resultados».

A la hora de destacar diferencias de España con otras Ligas quiere diferenciar. «Es muy difícil porque todos tienen culturas diferentes. En Turquía se anotan muchos goles. Australia es una combinación de España y Turquía. Hay clubes que juegan al fútbol, hay clubes que son físicamente poderosos, algunos que son mentalmente muy fuertes... En Australia hay equipos con diferentes fortalezas. Ha sido bueno experimentar todos estos diferentes tipos de fútbol. Y en todos los lugares a los que voy, intento hacerlo lo mejor posible para dejar mi huella allí. Así que espero dejarla aquí en Cádiz con los aficionados».

A pesar de no jugar en su equipo, Mabil anotó desde el punto de penalti el gol decisivo para meter a Australia en el Mundial contra Perú en una tanda de infarto. «Como australianos la gente no cree que sepamos jugar al fútbol hasta que entramos en el campo y entonces sorprendemos. Eso fue una ventaja para nosotros. Sabemos que mientras permanezcamos juntos, encontraremos la manera de ganar. Así que las semanas de antes estuvimos practicando penaltis en cada entrenamiento. Y entonces llegó el momento. Para mí fue fácil porque lo practiqué antes y me sentí lo suficientemente cómodo. Ahora cuando lo veo me pongo más nervioso de lo que estaba en el momento. De hecho, cuando lo vuelvo a ver, pienso: 'Oh, si no marcaba, no íbamos al Mundial'», bromea con nervios.

Y ahora se prepara para jugar un Mundial. Algo soñado desde pequeño. «Ha sido uno de mis sueños. Cuando era niño tenía cinco sueños. Uno era venir a Europa, otro jugar la Liga de Campeones, marcar en la Liga de Campeones, otro era jugar en una de las cinco mejores ligas. Y el último era jugar el Mundial con mi país . He conseguido cuatro hasta ahora. Así que el Mundial va a ser un sueño que he estado deseando durante mucho tiempo. Estoy trabajando muy duro para aportar todo lo que pueda a ese Mundial».

Australia ha quedado en un grupo junto a Francia, Túnez y Dinamarca . Así lo ve Awer antes de empezar el torneo: «Mucha gente no cree que podamos hacer nada. Y eso es bueno. Como australianos, nos gusta cuando la gente está contra nosotros porque es cuando podemos sorprender a la gente. Tenemos posibilidades de sorprender al mundo. Todos creemos en nosotros mismos y en nuestro grupo. Así que no nos importan las demás selecciones Sólo queremos centrarnos en nosotros y hacer nuestro trabajo. Cuando hacemos eso podemos obtener buenos resultados».

Mabil echará un ojo a la selección de Luis Enrique y piensa de la siguiente manera de España. «España será mi segundo equipo en el Mundial. Ahora tengo cariño a los españoles. A Dinamarca también porque mi novia es de allí, pero estamos en el mismo grupo así que no puedo animarla . Debemos ganar a Dinamarca. Espero que España lo haga muy bien. Pero para mí Bélgica sorprenderá a mucha gente porque tienen una generación de oro y creo que ahora es probablemente su momento».