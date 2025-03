Celta - Cádiz, Resultado, resumen y goles (4-0)

El Cádiz CF queria más y buscaba otra victoria importante ante el Celta en Balaídos, pero acabó sufriendo una dura derrota. Un partido al que el conjunto cadista llegaba tras la campanada frente al FC Barcelona, mientras que el cuadro vigués lo hacía tras dos victorias seguidas. Finalmente, los locales lograron la tercera consecutiva.

En Canal Amarillo te hemos contamos toda la previa del encuentro, lo que ha pasado en el mismo, el vídeo resumen y las reacciones tras el pitido final de un choque emocionante, Celta - Cádiz.

Buenas tardes cadistas!! Comenzamos ya con la previa del Celta vs Cádiz, saludos de Rubén López

El posible once del Cádiz en Balaidos

Ya tenemos once del Cádiz. Negredo y Alejo, novedades

Jugadores calentando en el terreno de juego de Balaidos. No llueve en estos momentos en Vigo

Pues penalti a favor del Celta, el árbitro no ha sacado tarjeta

Minuto 32. Se le complica el partido al Cádiz que no merece ir perdiendo. 2-0

Centro al área y Conan se come el cabezazo de Brais Mendez. 4-0

DESCANSO. Celta 4-0 Cádiz. Máxima efectividad gallega ante un Cádiz que no merece tanto castigo y que ha tenido ocasiones claras para marcar

El partido se acabó al descanso tras una primera parte en la que el Cádiz no mereció tanto castigo