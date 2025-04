'Choco' Lozano se despide: «Estaré eternamente agradecido a este club»

'Choco' Lozano ya ha dicho adiós. Su marcha del Cádiz CF era obvia y el delantero hondureño lo ha confirmado con sus propias palabras.

El internacional catracho pone rumbo al Coliseum de Getafe después de un agrio enfrentamiento entre Manuel Vizcaíno y Ángel Torres , los presidentes de Cádiz CF y Getafe, respectivamente. Una tensa situación de la que Manuel Vizcaíno acusa en gran medida al representante del futbolista por su forma de proceder con 'Choco' Lozano y otros jugadores.

Vizcaíno intentó renovar al delantero hondureño, que terminaba contrato el próximo 30 de junio , pero fue imposible. Desde principios de abril ya estaba firmado por el Getafe , tal y como reconoció esta semana el máximo mandatario del club madrileño. Un hecho que ha provocado un continuo cruce de acusaciones entre ambos clubes.

Por tanto, 'Choco' Lozano, que ya sabía desde hace meses que no iba a continuar en La Tacita de Plata, no se ha despedido en el Estadio Carranza. La situación no era la idónea debido al duro enfrentamiento entre los presidentes del Cádiz CF y Getafe, además de la polémica que se generó por la situación del ariete en los últimos meses.

Lo ha hecho a través de su cuenta personal de Instagram. Desde allí ha señalado:

«Llegó el momento de despedirme. Estaré eternamente agradecido a este club por darme la posibilidad de vivir momentos muy especiales en mi carrera como futbolista.

Han sido cuatro años muy buenos en los que hemos conseguidos juntos el objetivo principal en cada año, hemos sufrido y hemos celebrado mucho juntos.

Gracias a mis compañeros y cuerpos técnicos que he tenido en estos últimos años, gracias también a esta gran afición que ha sufrido y disfrutado igual que nosotros les desearé siempre lo mejor.

Gracias Cádiz CF por todo lo bueno que me dieron, gracias por hacerme sentir querido en estos cuatro años».

Choco Lozano se despide del Cadiz 🥹 pic.twitter.com/D5hv1c6LXA — HondurasFútbolTV 📺 (@HNFutbolTV) June 16, 2023

El hombre de los goles importantes

Se va el hombre de los goles importantes. El mismo que dio vida al Cádiz CF para ascender a Primera con sus dianas ante Real Oviedo y Extremadura. El del recordado gol de la victoria de leyenda en Valdebebas ante el Real Madrid o el famoso 'hat-trick en Villarreal. También el del tanto de la penúltima permanencia en Primera en Mendizorroza .

'Choco' Lozano celebra con José Mari y Sobrino el gol de la permanencia del Cádiz CF hace un año en Mednizorroza. EFE

Cierto es que 'Choco' Lozano nunca ha sido un delantero goleador y que su trayectoria ha estado marcada por la irragularidad debido a las lesiones y otros factores. 21 goles en cuatro temporadas así lo corroboran, siendo el curso 2019/2020, el del ascenso a Primera, el más positivo en goles para él con diez dianas. Eso sí, cuando ha marcado ha dejado huella y su eso hará que su nombre sea recordado cuando se rememoren acontecimientos importantes en la historia dle Cádiz CF.

'Choco' Lozano se marcha justo cuando no ha sellado una buena temporada. Dice adiós en su peor año , sin ser titular en gran parte de la competición (sobre todo después del mercado de invierno) y tras anotar un único gol (golazo) que para nada sirivió en el Civitas Matropolitano ante el Atlético . Ahora bien, también es cierto que al final ha sido importante con su estilo de juego para que el Cádiz CF sellara la salvación una temporada más.

Su entrenador Sergio González siguió confiando en el catracho y se irá con la cabeza bien alta. Hasta siempre, 'Choco'.