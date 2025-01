Cádiz CF: San Emeterio, de roja a roja y tira porque le toca

Gaizka Garitano tendrá que buscar un sustituto para Moussa Diakité, la sensación del momento y candidato a ser el descubrimiento de la temporada. El entrenador vasco ya le dio minutos en sus primeros partidos al frente del Cádiz CF, pero no ha sido hasta este comienzo de año que el maliense no se ha consolidado con fuerza en el once titular de un equipo que ha avanzado con él en el rectángulo de juego.

Sin embargo, esta domingo no podrá estar junto a sus compañeros en el desplazamiento a Zaragoza debido a la sanción que recae sobre él tras su expulsión del pasado lunes en el encuentro ante el Mirandés. Su sustituto parece claro y todo indica que será el mismo que ya le suplió mientras se iba camino de los vestuarios con lágrimas en los ojos. En efecto, el cántabro San Emeterio es quien tiene todas las papeletas para salir de inicio en La Romareda para formar el doble pivote con Rubén Alcaraz.

De hecho, el tándem de expucelanos es recordado como aquel que montó Sergio González hace ya tres temporadas para comenzar a revivir un equipo muerto que acabó salvando la categoría en la última jornada ante el Alavés en Vitoria. Por tanto, avales cuentan con ellos y no parezca que un técnico tan práctico se vaya a inventar alguna que otra alternativa.

Además, no hay que olvidar que el jugador santanderino fue de las primeras bazas de Garitano en cuanto tomó mando en plaza en Carranza. Fede fue titular, jugando todo el partido, en el feliz debut del míster en el banquillo amarillo en el triunfo 'in extremis' ante el Albacete. Le iban bien las cosas y parecía que le iban a seguir yendo hasta que cometió un error de bulto que le costó dos puntos al Cádiz CF frente al Burgos, que gracias a un agarrón dentro del área en el minuto 85 de San Emeterio empataba el golazo de Ocampo en el 75'. Dicha expulsión le abrió la titularidad en Almería a Moussa Diakité, que ahora ve como su roja le vuelve a abrir la puerta del once a su compañero.

Posibles alternativas

No obstante, el entrenador bilbaíno debe estudiar más opciones en el caso de que Fede sufra cualquier imprevisto tanto desde ahora hasta el partido e incluso durante el partido, donde se espera que lleguen los refrescos. Pero, ¿cuántos quedan desde la aliviada marcha de Kouamé al fútbol norteamericano y la espera de Alarcón a su país Chile?

A saber, el primero que viene a la mente es un jugador que se casi que se acabó, precisamente, en cuanto se consiguió la permanencia en Mendizorroza. En efecto, otra vez, su nombre es Gonzalo Escalante y lleva 'perdido' desde que es propiedad del Cádiz CF. A pesar de ello, el argentino seguirá de amarillo pasado este mercado invernal y se confía en que los nuevos métodos de Garitano puedan enganchar al ex del Alavés. Una buena prueba para el jugador bonaerense podría llegar este mismo domingo en el caso de que el técnico piense en él.

Otro que podría aparecer por la medular es Álex Fernández, si bien Garitano lo está utilizando más en la posición donde mejor rendimiento ha dado vestido de amarillo, o sea, la mediapunta.

A la espera de la llegada de más refuerzos, ahora mismo Garitano ha visto decrecer su nómina de mediocentros, si bien, tanto él como la mayoría del cadismo ha aplaudido la salida de un estorbo como era Kouamé y un decepcionante Alarcón. Mejor pocos y centrados que muchos y atormentados.

