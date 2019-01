TRANSPORTES El PP auditará el tranvía si llega a la Junta Loaiza reconoce que el proyecto hay que ponerlo en marcha aunque desconfía de la gestión de la actuación

El Partido Popular pedirá a Juanma Moreno, si llega a ser investido como presidente de la Junta de Andalucía, que realice una auditoría de la actuación del tranvía, aunque como reconoce Loaiza, “ya se tiene pensado hacer una auditoría de los grandes proyectos que lleva a cabo la Junta y se encuentra empantanados, como es el caso del tranvía”.

El presidente local de los populares reconoce que el tranvía debe ponerse en marcha, aunque asegura que no se fían de la gestión realizada por los socialistas y sobre todo ante al desconocimiento que rodea las pruebas dinámicas “que no sabemos si son satisfactorias o no”.

Y es que por otro lado quiso resaltar que si no se dan las justificaciones pertinentes, “Europa va a exigir que se devuelva el dinero y lo hará cuando Juanma Moreno sea presidente de la Junta, por ello tenemos que ser conscientes de la situación real de este proyecto, que ante su avance hay que intentar poner en macha y que ya el tiempo muestre si es o no viable”.