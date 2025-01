Fadricas se remodela para contribuir a la captación y fidelización de su público

El Polígono Industrial de Fadricas (San Fernando) se prepara para vivir una gran remodelación que culminará con la puesta en marcha comercial de Fadricas II. La gran mayoría de parcelas pertenecientes a este anexo se encuentran desocupadas, una imagen que ha perdurado durante los últimos años. El abandono de los solares ha provocado incendios por la acumulación de basuras y ha indignado a los vecinos de El Pino, quienes han solicitado el mantenimiento por parte de la Administración municipal. Todo este proceso de «barbecho» comenzó a desencallarse en julio, cuando el Consistorio isleño anunció la subasta pública de las 12 parcelas en venta de Fadricas II , a un precio que oscila entre los 135.332 euros (parcelas de 777 metros cuadrados) a los 940.645 euros para las de mayor superficie (5.400). Un total de 28.584 metros cuadrados a disposición de las empresas privadas para que el polígono industrial al completo «se convierta en un parque empresarial atractivo con gran potencial y capacidad de atracción de empresas», tal como declaraba entonces la delegada de Desarrollo Urbano, Claudia Márquez. Este sistema de subastas no ha sido apoyado por todos los partidos. En la oposición, Podemos San Fernando criticó al Gobierno local por «malvender el suelo de Fadricas II», en lugar de «tener un plan que fomente el empleo de calidad a largo plazo sin cambiar el modelo productivo». Para la formación, las mejores alternativas para albergar nuevas actividades se encontrarían «a través de cesiones de suelo o en el alquiler de naves». Una opinión no compartida con el gerente de Fadricas, José Ramón Arrocha , quien afirma que la creación definitiva de Fadricas II, unida al existente Fadricas I y a Bahía Sur, constituirán el «gran cinturón socioeconómico en La Isla que generará empleo y futuro para la ciudad». En la actualidad, solo se emplazan las naves logísticas de los servicios de limpieza.

Remodelación de la calle Ferrocarril

Fadricas es un polígono multidisciplinar , cuya ubicación permite encontrar diversos negocios entre los que se emplazan menoristas y mayoristas, talleres, concesionarios, venta de mobiliario, empresas de reparto, reparaciones y complejos deportivos. Este entorno, por tanto, se retroalimenta y crea sinergias estratégicas entre las diferentes compañías que se ubican en el suelo industrial. A estos establecimientos se les añade los de Bahía Sur. Los numerosos clientes del centro comercial constituyen una parte importante de los usuarios que atraviesan Fadricas, «nos beneficiamos de Bahía Sur para la captación de público» , indica Arrocha. Una de las principales peticiones realizadas por la gerencia se centraban en la remodelación de la calle Ferrocarril, principal arteria de comunicación del polígono. Durante años, los propietarios de Fadricas habían llamado la atención al Consistorio, destacando la presencia de innumerables baches, grietas en la acera y la calzada, además de la falta de espacio y las dificultades para aparcar o maniobrar en hora punta. Finalmente, las obras ya comienzan a ver la luz. El Ayuntamiento ya licitó la ejecución de las obras para transformar a Ferrocarril en una vía de dos carriles de circulación por sentido , además de otorgar mejoras en la medianera, en los aparcamientos y en la estética. El presupuesto asciende a unos 800.000 euros y cuenta con un plazo de ejecución de 6 meses en tres tramos diferenciados. Este proyecto supone «un antes y un después», para Fadricas. «Resulta ser muy ilusionante, concentra la remodelación en absoluto, tanto estética como funcionalmente de la calle, siendo ésta la arteria principal de tránsito de una poblada zona, como la Casería, hasta Bahía Sur. Indiscutiblemente, vemos con mucha ilusión esta apuesta de cara al futuro», certifica José Ramón Arrocha.

Nuevas tendencias en el consumo

De este modo, la conectividad con el polígono de San Fernando se facilita enormemente, dado su emplazamiento. No obstante, Arrocha se encuentra expectante ante la posibilidad de que se inaugure el tan ansiado Tranvía Metropolitano de la Bahía, que conectará Cádiz con Chiclana, atravesando San Fernando. «Afectará en positivo, todos esperamos un mayor flujo de clientes». Fadricas ha superado un proceso de reinvención. El polígono nace con el objetivo se servir a la industria del sector naval, transformándose hasta alcanzar facetas más comerciales. Este cambio ha afectado a otros rincones de la Bahía. Según Arrocha, la creciente tendencia de Fadricas y la gran influencia de la que goza Bahía Sur «ha arrastrado a los usuarios de otros municipios» . Otro factor a tener en cuenta es el aparcamiento. «El centro de una ciudad, como Cádiz, se ha quedado sin posibilidades de albergar a toda la población que ellos quisieran , en cambio no existe ese problema en Fadricas entre nuestras plazas disponibles y las del centro comercial». En definitiva, «para las localidades limítrofes resulta más cómodo acercarse a San Fernando que meterse en la vorágine del centro de otras ciudades», apostilla José Ramón Arrocha. Fadricas, junto a la zona centro y a Bahía Sur, goza de interés neurálgico para la creación de puestos de trabajo. Según Arrocha, los polígonos industriales ofrecen una creación de empleo de calidad y con duración en el tiempo , «los empresarios que invierten lo hacen pensando a largo plazo». Para el gerente del polígono, es el momento de invertir en Fadricas dada su ubicación estratégica, «estamos contiguos a uno de los mayores centros comerciales de toda Andalucía, es algo que no debemos perder de vista, ya no solo por el público, sino atendiendo a la inercia. Cualquier negocio va a estar respaldado por la cercanía de un complejo tan grande como Bahía Sur».