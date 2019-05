Elecciones municipales 26-M Elecciones municipales en San Fernando La mayoría de candidatos ya tienen experiencias en comicios electorales y saben cómo captar el voto Los principales partidos de la ciudad repiten candidato por lo que los isleños ya conocen tanto inquietudes como historias personales tras años de actividad política en calle y redes

Dicen que en las municipales se vota más que a unas siglas o incluso a un programa a una persona. Por eso los candidatos buscan fórmulas para darse a conocer, acuden a actos, eventos, hacen encuentros con café, reuniones con colectivos y se muestran muy activos en redes sociales. En el caso de San Fernando además, los isleños irán a votar sabiendo bien quiénes son la mayoría de candidatos ya que los de los principales partidos repiten y saben bien cómo son unas lecciones y qué se debe hacer para captar el voto. Pero, ¿qué hay más allá de su actividad política?

Patricia Cavada. Candidata PSOE

Aficionada a la música

Desde pequeña la actual alcaldesa y candidata socialista, Patricia Cavada tenía claro lo que quería ser. Cuando le preguntaban en el colegio no dudaba en decir que abogada. Ahora tiene su propio despacho, en el que trabaja junto a otros compañeros y su pareja y al que asegura que regresará cuando deje la política. Entre sus grandes aficiones se encuentra la música, llegó a estudiar cinco años de piano, y sobre todo ir a festivales, incluso llegó a ser organizadora de uno de carácter étnico. Suscrita al ‘Spotify’ lo lleva consigo a todas partes y es que la música es una parte fundamental de su vida. En cuanto a lugares de San Fernando le resulta complicado quedarse con alguno, puesto que le gusta la playa pero tiene recuerdos de Bazán (su padre y su abuelo trabajaron en la factoría) y del Boquete donde su familia se compró su primera casa. Abandera las causas feminista y le gusta el diseño y la moda, algo que hizo que se enganchara al programa de ‘Maestros de la costura’. Es una de las políticas de San Fernando más activa en redes sociales.

Ernesto Díaz. Candidato Adelante SanFernando

Comprometido activista

El candidato de Adelante SanFernando, Ernesto Díaz, es uno de los alcaldables más jóvenes de los que se presenta y desde siempre ha sido un activista que no ha dudado en salir a la calle a defender diferentes causas. Ha estudiado Historia en la Universidad de Cádiz y no entiende el desprecio que el ser humano muestra por la naturaleza y los animales.

José Loaiza. Candidato PP

Familiar y viajero

José Loaiza es uno de los candidatos a la Alcaldía de San Fernando que mayor trayectoria política cuenta, pero antes de la política estuvo en le ejército y además cursos estudios de Derecho. Cuando tiene tiempo lo primero que busca es pasar tiempo con la familia y realizar viajes para poder ver a sus hijos, que están fuera, así no solo pasa tiempo con la familia sino que lleva a cabo otra de sus aficiones que es la de conocer diferentes ciudades. Algo que compatibiliza con la cocina, le gusta meterse en los fogones y hacer platos elaborados (a pesar de que lo que más le gusta es la tortilla de patatas) y también con la fotografía. y si se tiene que quedar con una canción lo hace con Serrat y su ‘Mediterráneo’.

Regla Moreno. Candidata Ciudadanos

Apasionada de los fogones

En poco tiempo Regla Moreno ha visto como se quedaba fuera de entrar en la Corporación municipal al ir quinta y lograr Ciudadanos tres concejales en las pasadas elecciones municipales, a entrar tras la salida de Javier Cano y renunciar el cuarto puesto al cargo a ser la candidata tras la disputa entre la coordinadora y el que se ha había convertido en número dos. Ahora se encuentra al frente del proyecto naranja y aspira a la Alcaldía. Entre sus obsesiones se encuentra la formación y estudió Educación Infantil en la Universidad de Cádiz. Cuenta con un máster en Especialidad de Ergonomía y Psicopedagogía Aplicada y además se ha sacado el C1 en inglés en la Escuela de Idiomas. Sabe desenvolverse con soltura en la cocina y prepara unos tartar que ya quisieran algunos de los aspirantes de Masterchefs, aunque su plato ravoritos con los chícharos con alcauciles. Además de no tener problemas para coger un dobladillo, arreglar un botón o ir más allá ya que también es diestra en la costura. Viajar, estar con la familia, reunirse con amigos son algunas de las cosas que más le gusta hacer. Practicar deporte, la lectura, escribir, pintar al óleo y cantar se encuentran entre sus aficiones. En cuanto a música su grupo favorito es ‘Queen’ aunque como canción siempre que puede escucha ‘Cai’ de Niña Pastori.

Fran Romero. Candidato Andalucía Por Sí

Futbolero y cinéfilo

Es complicado que Fran Romero, el candidato de Andalucía Por Sí a la Alcaldía, se pierda algún evento, concierto, verbena o fiesta de la ciudad. Se le puede ver sufriendo cada domingo en el estadio de Bahía Sur con el San Fernando y no duda en arrancarse por sevillanas en el recinto ferial de La Magdalena. Pero cuando tiene tiempo libre le gusta pasarlo con mujer y con su hija. Una de las mayores aficiones que tiene es el cine y sí, al igual que el resto de seguidores del mundo Marvel le ha impresionado el final de la saga de los Vengadores. También se puede enganchar de forma fácil a las series, aunque es más ‘cinéfilo’ que ‘seriéfilo’. También es conocedor del cine clásico. En cuanto a música alterna desde el Rock al Flamenco y la música clásica y entra autores de diferentes estilos se queda con Bach, Queen y Camarón, como no podía ser menos. Variedad de estilos que no falta en sus listas de reproducciones. También intenta realizar deportes y nuca falta a la Fan Pin (la carrera de fango) que organiza el Tercio de Armada. Y si puede elegir a la hora de comer sobre su mesa no faltaría las ‘papas con chocos’.

Carlos Zambrano. Candidato Vox

Su abuelo ya fue alcalde

La vida de Carlos Zambrano ha dado un vuelco en poco tiempo. En primer lugar, ha visto como su mujer, Ángela Mulas, se ha ido al Parlamento Andaluz como diputada y él, aunque ya se presentó en las pasadas elecciones como candidato, cuenta con muchas opciones de entrar de concejal. Licenciado en derecho, cursó sus estudios en la Universidad de Cádiz, cuenta con despacho propio, Zambrano-Mulas. Cuenta con la curiosidad de que su abuelo ya fue alcalde de San Fernando. Le gusta la historia, la lectura y estar informado. Es de los menos activos en redes sociales.