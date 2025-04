La luz en una iglesia de San Fernando que guía el crucero de instrucción del Juan Sebastián de Elcano

Juan Manuel 'Mamé' Abreu sabía que le quedaba poco tiempo de vida, por eso se afanó en realizar la que sería su última maqueta , la del buque escuela de la Armada Española Juan Sebastián de Elcano. Este ilustre isleño, que regentó durante décadas una juguetería en la calle Real, fundador de la asociación Jóvenes Cargadores Cofrades (JCC) y vicehermano mayor de la hermandad de la Expiración, tenía una última voluntad y quería que se cumpliese.

Amante de la Armada y del Elcano, pero sobre todo de su cofradía , tuvo un deseo: realizar una maqueta del buque escuela y donarla a la hermandad, fundada hace más de 200 años y cuya sede canónica está en la iglesia vaticana y castrense de San Francisco de Asís, para que estuviera cerca de sus titulares, el Santísimo Cristo de la Expiración y María Santísima de la Esperanza. A esa maqueta debería acompañarla una luz que se endiese cada vez que el buque iniciase un crucero de instrucción , para que la Virgen protegiese a toda la dotación y guardiamarinas, y que se apagaría cuando el Elcano regresara a la Base Naval de La Carraca.

Se lo comentó a la Hermana Mayor, entonces secretaria, de la cofradía, María del Carmen Márquez, a la que le entusiasmó la idea. Y también al director espiritual de la iglesia castrense de San Francisco, Gonzalo Nuñez del Castillo, al que le enseñó la maqueta.

En agosto la terminó, «y en los cultos mensuales del primer sábado de mes en octubre nos acompañó en la eucaristía», explica a este periódico María del Carmen, «fue entonces cuando me dijo que era el momento de hablar con el padre Gonzalo», que aceptó su propuesta, al igual que la hermandad.

El comandante prende la lámpara

Mamé falleció en diciembre , sabiendo que una de sus últimas voluntades se iba a cumplir. Y el pasado 5 de febrero, al término de la misa, el comandante del Juan Sebastián de Elcano, capitán de navío Manuel García Ruiz , en un acto «sencillo pero cargado de mucho simbolismo», explica María del Carmen, descubrió la maqueta del buque escuela y encendió la luz.

La lámpara, como reza en la placa junto a la maqueta, «se prenderá durante cada uno de los cruceros de instrucción que realice el Juan Sebastián de Elcano, buque escuela de la Armada Española, para que los vientos le sean favorables y su dotación, junto con los guardiamarinas que en él se forman en el arte de navegar, arriben a salvamento y encuentren paz y bien en sus casas cada vez que rindan viaje a esta tierra».

A su lado, la oración del piloto , que se remonta a hace más de 500 años, la primera vez que un barco español se hizo a la mar para cruzar el Atlántico, hacia las Indias, portando la imagen de Nuestra Señora del Rosario, La Galeona, y se reza en el barco cada vez que inicia su crucero de instrucción. «Larga trinquete en nombre de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres Personas y un solo Dios verdadero, que sea con nosotros y nos guarde, que acompañe y nos dé buen viaje a salvamento y nos lleve y vuelva a nuestras casas».

Hasta que el Elcano vuelva a casa

« Mamé era una persona que ha dejado huella . Yo pienso que no se ha ido, no lo vamos a olvidar en la vida», dice la Hermana Mayor de la Expiración. «Tenía mucho carisma», lo recuerda su viuda, Carmen Longhi Jiménez . «Cuando empezamos de novios lo primero que me dijo es que su cofradía era muy importante y él me metió en el mundillo», señala hablando de su marido.

Carmen asegura que a su marido, cuya familia estaba muy vinculada a la Armada, le hubiese gustado haberse embarcado en el Elcano . De hecho, esta maqueta era la segunda que construía del buque escuela, la primera la tiene su hija. Y agradece en nombre de la familia a la hermandad, al párroco Gonzalo Núñez del Castillo, al capellán del buque y a su comandante, que el deseo de su esposo se haya hecho realidad.

Ahora esa lámpara (que también pertenecía a la familia Abreu Longhi) está encendida. «Dios mediante» se apagará el próximo 21 de julio cuando el Elcano vuelva a la Carraca .